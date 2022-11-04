







Жильцы аварийного двухэтажного дома в Красноармейском районе Волгограда оказались за три недели до начала календарной зимы без управляющей компании и отопления.

- Мы живем в 12-квартирном двухэтажном доме №2 по улице Саушинская. Представители районной администрации 2 ноября нам сообщили, что у нас больше нет управляющей компании, а наш дом не подготовлен к отопительному сезону, - рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц дома Кристина Решетняк.

По словам женщины, с момента официального старта отопительного сезона в их доме батареи даже не потеплели.

- Неделю назад кто-то попытался нам дать отопление, но кто – неизвестно. Произошел порыв, так как отопительные трубы у нас проходят по чердаку, с потолка полился кипяток. Приехала аварийка и все перекрыла, - рассказала собеседница агентства.













Подвал двухэтажки затоплен, трубы повреждены, а чинить их некому. Между тем людям продолжают приходить счета за отопление.

- Такое впечатление, что над нами издеваются, - говорит женщина. – Тепла по-прежнему нет, но зато нам пришел счет за двухкомнатную квартиру за отопление в сумме 3766 рублей.













На собрании жильцам сообщили, что их бывшую УК «Жемчужина» лишили лицензии и собственникам жилья необходимо выбрать новую УК, даже посоветовали какую. Однако эта управляющая компания обслуживать проблемный дом не захотела.

- Мы никому не нужны, так как наш дом признан аварийным, - считает Кристина. – Нам объявили, что теперь выставят дом на торги, чтобы найти нам новую управляющую компанию. Однако произойдет это, как нам сказали, не раньше 16 декабря. Что делать дальше и как жить без отопления, мы не представляем.













В администрации Волгограда подтвердили, что дом №2 по ул. Саушинской находился под управлением УК «Жемчужина», однако по решению суда УК была лишена права управлять данным многоквартирным домом.

- Судебное разбирательство проведено по инициативе жильцов дома, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В соответствии с федеральным жилищным законодательством после аннулирования лицензии жильцам предстоит выбрать новую управляющую компанию большинством голосов на общем собрании собственников. Так как жители в установленные сроки не выбрали управляющую компанию, к решению вопроса подключился муниципалитет.

По данным мэрии, 2 ноября текущего года по инициативе администрации Красноармейского района проведено собрание собственников, которое признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума, так как пришло недостаточное количество человек.

Однако жильцы дома утверждают, что кворум был. С их слов, на собрании были представители от 9-10 квартир, что составляет большинство в 12-квартирном доме.

В мэрии, исходя из имеющейся у них информации, поясняют, что в данной ситуации федеральное законодательство предписывает определенный порядок действий.

- Администрация района обязана подготовить и провести открытый конкурс по отбору новой управляющей организации, определенный по итогам процедуры победитель будет назначен на управление домом. На переходный период до момента определения новой УК ответственность за содержание дома несет предыдущая обслуживающая организация - в случае ее бездействия достаточно обратиться в жилищную инспекцию для принятия мер понуждения к выполнению своих обязанностей, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Между тем, вопрос о том, когда в этом проблемном двухэтажном доме запустят отопление, остается открытым.

Фото: жильцом дома №2 по улице Саушинской



