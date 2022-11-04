Дачные автобусы перестанут ходить в Волгограде с 7 ноября

Общество 04.11.2022 12:00
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04.11.2022 12:00
Автобусы дачных маршрутов, которые обслуживает МУП «ВПАТП № 7», будут ходить по 6 ноября включительно, сообщили в мэрии.
МУП «ВПАТП № 7» обслуживает 12 дачных (сезонных) автобусных маршрутов, обеспечивающих подвоз горожан к 14 СНТ в разных районах города. На маршрутах работают автобусы большой вместимости.
Всего за дачный сезон в текущем году дачные автобусы перевезли 900 тысяч человек. Было совершено свыше 26 тысяч рейсов.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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