Урожай лимонов собирают в Волгоградской области

Общество 02.11.2022 19:58
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02.11.2022 19:58
Цитрусовые активно плодоносят в теплицах Волгоградского регионального ботанического сада. Как сообщили в облкомприроды, с начала октября здесь уже собрали около 100 килограммов лимонов. Всего коллекция учреждения насчитывает более 25 видов различных сортов и гибридов цитрусовых.
Плоды дают и уникальные каламондины - гибриды, полученные путем скрещивания мандарина и кумквата.
- Цветение цитрусовых продолжается более 5 месяцев, а затем начинается фаза плодоношения и созревания, - рассказывают специалисты.
В этом году в оранжерее ботсада впервые появились плоды апельсина сорта «Вашингтон навел» - одного из самых востребованных столовых сортов апельсина.
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