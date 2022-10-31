Масштабные учения по гражданской обороне анонсировал губернатор Бочаров

В Волгоградской области 8 ноября по поручению губернатора Андрея Бочарова состоятся учения по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102», задачи по проведению мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера глава региона поставил на оперативном совещании 31 октября.

Напомним, что Указом президента Владимира Путина в Волгоградской области был введен режим повышенной готовности. В связи с этим был создан оперштаб, который возглавил Андрей Бочаров. В регионе на сегодня уже реализуется комплекс дополнительных мер по повышению безопасности и антитеррористической защищенности критически важной инфраструктуры, производственных и социальных объектов, а также общественных мест.

– С целью практической отработки мероприятий по защите населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принято решение о проведении 8 ноября текущего года на территории Волгоградской области комплексных межведомственных учений по гражданской обороне, — заявил сегодня губернатор Волгоградской области.

Задачи, поставленные губернатором:

– провести комплексные межведомственные учения с практической отработкой мероприятий по гражданской обороне и защите населения от ЧС природного и техногенного характера с привлечением предприятий и организаций, обеспечивающих жизнеобеспечение населения, функционирование объектов энергетики, транспорта, а также предприятий и организаций реального сектора экономики ;

– провести проверку готовности системы управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, сил и средств к выполнению возложенных задач;

– уточнить организационные и планирующие документы в области гражданской обороны и защиты населения;

– проанализировать достаточность имеющихся объектов гражданской обороны, сил и средств для решения задач гражданской обороны и представить предложения по совершенствованию функционирования системы.