Образовательные учреждения Ворошиловского и Советского районов Волгограда с понедельника ждет изменение формата работы. Как сообщает ИА «Высота 102», школы, детские сады и вузы ждет несколько вариантов.

— Что касается режима работы учебных заведений города, то часть из них, завтра, 31 октября, продолжит работу в плановом порядке, часть будет переведено на дистанционное обучение, а по отдельным школам, детям продлят каникулы. Это касается тех учреждений, где пока невозможно подключить тепло- и водоснабжение, — заявил сегодня губернатор Бочаров после заседания оперштаба по поводу аварии в сквере Пахмутовой.

Так, завтра в ВолГУ занятия пройдут в онлайн-формате, заявляется в официальном сообщении вуза. Это затронет обучающихся институтов ВолГУ, Университетского колледжа и учеников Дома научной коллаборации. Сегодня в университете перенесли традиционный День открытых дверей из-за ситуации с водоснабжением.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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