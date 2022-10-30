Общество

В ВолГУ из-за аварии в центре Волгограда перенесли День открытых дверей

Общество 30.10.2022 12:46
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30.10.2022 12:46


В Волгоградском государственном университете перенесли традиционный день открытых дверей из-за аварии на коллекторе в пойме реки Царица. Как сообщает ИА «Высота 102», новая дата пока не определена. 

— Уважаемые абитуриенты! В связи с отсутствием воды День открытых дверей 30 октября переносится на другую дату, о которой будет объявлено дополнительно, — гласит официальное заявление вуза. 

Ранее уточнялось, что уже в это воскресенье, 30 октября, для абитуриентов ВолГУ организуют встречи с представителями института математики и информационных технологий и института истории, международных отношений и социальных технологий. В планах значилось проведение мастер-классов по 3D-технологиям и программированию, а также робофутболу. 

Фото: ВолГУ

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