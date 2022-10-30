Под Волгоградом спасли провалившуюся под землю лошадь

В Волжском Волгоградской области буквально из-под земли достали провалившуюся лошадь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, испуганное животное относится к клубу «Талисман».
— Инцидент произошел недалеко от базы конного клуба на улице 7-я Автодорога, — рассказали информагентству очевидцы. — На место прибыли спасатели. Вытащили экскаватором.
По словам читателей, животное провалилось в открытый люк. Испуганного зверя вызволили из плена спасатели при помощи тяжелой техники.
Фото и видео: ХУ Волгоград / t.me