Жителей Волгограда пугают остановкой котельных в трех районах города

В соцсетях стала распространяться информация о якобы увеличивающемся масштабе коммунальной аварии, произошедшей в Ворошиловском районе Волгограда на склоне реки Царица. Как сообщает ИА «Высота 102», в Telegram-каналах публикуют посты об отключении котельных в Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах для ослабления давления в канализации.

— После отключения котельных в еще трех районах Волгограда пропадет отопление, горячая и холодная вода, — сообщается в рассылке популярных мессенджеров и на онлайн-платформах.

В свою очередь в ООО «Концессии водоснабжения» пояснили, что в Сети распространяется недостоверная информация о расширении зоны отключения ресурса.

— Канализационный коллектор, на котором в настоящее время производятся восстановительные работы, обслуживает только Ворошиловский и Советский районы. В связи с этим жителям указанных районов временно приостановлена подача ресурса и организован регулярный подвоз воды, — пояснили в пресс-службе компании-концессионера. — Отвод стоков в других районах Волгограда осуществляется по отдельным коллекторам, все они работают в штатном режиме, поэтому с технологической точки зрения отключение никак не повлияло бы на ход восстановительных работ.

В компании напоминают о необходимости опираться только на официальную информацию, которая публикуется ресурсоснабжающей организацией и мэрией Волгограда.

Уточняется, что муниципальными службами организована работа горячей линии, где жители могут уточнить информацию о ходе работ и информацию о подвозе воды:

Единый телефон горячей линии 39-70-03

Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 97-60-00

Телефон горячей линии для жителей Советского района 41-69-51, 41-49-22

Фото: ИА «Высота 102»

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