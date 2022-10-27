Подводного браконьера задержали в Волгоградской области









Полицейские задержали в Кумылженском районе Волгоградской области 43-летнего подводного охотника по подозрению в браконьерстве.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, житель Михайловки ночью занимался подводной охотой на территории особо охраняемой природной зоны – в парке «Нижнехоперский» в реке Протока. Это является нарушением Правил рыболовства.

- У него был изъят гидрокостюм, маска, ружье для подводной охоты, подводный фонарь и добытая рыба. Предварительная сумма причиненного ущерба биологическим ресурсам составляет около 18 тысяч рублей, - рассказали в главке.

Предметы лова и незаконно выловленная рыба изъяты.

Дознавателями Отделения МВД России по Кумылженскому району решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная на особо охраняемых природных территориях». Мужчина вину признает.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



