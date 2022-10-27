Нулевую продольную в Волгограде снова затопило после дождя















Сегодня, 27 октября, коммунальные службы с раннего утра ликвидируют последствия потопа на Нулевой продольной магистрали в районе стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в Волгограде ночью начался дождь, который размыл склон у дороги. Потоки воды с землей устремились на проезжую часть.













Очевидцы сообщают, что затоплена целая полоса, а на дороге сложилась аварийно-опасная ситуация. Это уже привело к небольшому ДТП: столкнулись коммунальная техника и легковой автомобиль.

Напомним, что Нулевая продольная ранее уже тонула во время дождей. Городские власти, чтобы предотвратить потопы на этом участке, даже оборудовали специальные водостоки на склоне у стадиона.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Видео: «Старый патриот» / t.me



