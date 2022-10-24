В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела о гибели 13-летнего подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, перед судом предстанет 43-летний житель Волгограда, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 43-летний обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, в собственности которого находилось здание, расположенное на территории Новожизненского сельского поселения Городищенского района, не обеспечил консервацию объекта капитального строительства, а также не принял необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь и на территорию около заброшенного строения.

Это стало причиной трагедии, которая произошла 5 июня 2022 года. 13-летний подросток беспрепятственно забрался на второй этаж недостроя, оступился и упал. Мальчик получил тяжелые черепно-мозговые травмы, ушиб головного мозга. Через восемь дней он умер в реанимации.