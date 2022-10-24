Расследования

Под Волгоградом осудят предпринимателя за гибель 13-летнего подростка на недострое

Расследования 24.10.2022 18:50
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24.10.2022 18:50


В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела о гибели 13-летнего подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, перед судом предстанет 43-летний житель Волгограда, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. 

По данным следствия, 43-летний обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, в собственности которого находилось здание, расположенное на территории Новожизненского сельского поселения Городищенского района, не обеспечил консервацию объекта капитального строительства, а также не принял необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь и на территорию около заброшенного строения.

Это стало причиной трагедии, которая произошла 5 июня 2022 года. 13-летний подросток беспрепятственно забрался на второй этаж недостроя, оступился и упал. Мальчик получил тяжелые черепно-мозговые травмы, ушиб головного мозга. Через восемь дней он умер в реанимации. 

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