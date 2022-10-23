Неуступчивая водитель устроила аварию с пострадавшими под Волгоградом









Четыре человека, включая виновницу аварии, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Николаевском районе Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, 45-летняя водитель «Chevrolet Niva», по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль «Volkswagen», которым управлял 25-летний мужчина.

Авария произошла в городе Николаевске на перекрестке улиц Октябрьская и Шевченко, где виновница ДТП поворачивала налево.

От удара «Volkswagen» отбросило на машину «Lifan» под управлением 53-летнего водителя.

В результате пострадали водители трех автомобилей и 59-летняя пассажирка «Lifan».



