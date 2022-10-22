85-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавируса

Общество 22.10.2022 13:52
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22.10.2022 13:52
В Волгоградской области пополнился печальный список жертв коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, с заболеванием не справилась 85-летняя жительница Ольховского района. Всего в регионе уже 6909 человек не пережили эту инфекцию.
При этом 21 октября в Волгоградской области зафиксировали 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Вылечились за сутки 114 человек. Всего на больничных находится 971 человек.
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