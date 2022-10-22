В Волгограде в ноябре стартует ремонт 16 дорог













Так, компания-исполнитель восстановит покрытие на ул. Пермской (от пр-та им. Маршала Жукова до ул. им. Чапаева), ул. Чапаева (от ул. Пермской до ул. им. Рокоссовского), ул. им. Маршала Чуйкова, ул. 13-й Гвардейской, ул. им. Рокоссовского (от ул. Ангарской до ул. им. Ткачева), ул. Порт-Саида (от ул. Советской до ул. им. Маршала Чуйкова), ул. им. Родимцева (от ул. Советской до ул. им. маршала Чуйкова), ул. им. Соколова (от ул. Советская до ул. им. маршала Чуйкова), ул. Ковентри (от ул. Советской до ул. им. Маршала Чуйкова) и др.







На ряде перечисленных объектов, как, например, ул. им. Рокоссовского, ранее выполнялись работы по комплексному восстановлению дорожного полотна, и в настоящее время большая часть покрытия находится в нормативном состоянии. Учитывая существующую на данном участке улично-дорожной сети транспортную нагрузку, муниципалитет для сохранения достигнутого уровня комфорта и безопасности на данной магистрали проведет в 2023 году выборочное обновление покрытия, которое уже прослужило почти в полтора раза дольше гарантийного срока.





Практика проведения электронных торгов задолго до наступления следующего дорожного сезона успешно применяется в Волгограде на протяжении последних лет, напомнили в администрации города. Заблаговременно проведенные процедуры по определению исполнителей муниципальных контрактов позволят подрядным организациям качественно подготовится к предстоящему дорожно-строительному сезону, обновить технику, закупить материалы и топливо, а также повысить квалификацию сотрудников, чтобы приступить к работам уже ранней весной с наступлением благоприятных погодных условий. Изменилась за это время и технология - службы перешли от ямочного ремонта к обновлению проезжей части по всей ширине с укладкой двух слоев асфальтобетонной смеси, а также восстановлению инфраструктуры. Одним из главных условий при заключении контрактов стало обеспечение 4-летнего гарантийного обслуживания.





Как следует из информации, опубликованной на сайте госзаказов, победитель аукциона предложил наименьшую цену из всех участников – 515 миллионов рублей. Начальная цена контракта составляла более 700 миллионов рублей. Работы разбиты на четыре этапа. Реализация первого начнется с 7 ноября этого года и продлится до 30 апреля следующего. Последний этап должны закончить к 1 сентября 2024 года.





Ранее сообщалось о намерении городских властей привести в порядок 34 автодороги за 677 миллионов рублей.



В Волгограде подвели итоги электронного аукциона по определению подрядной организации, которой предстоит выполнить комплексную реконструкцию 16 дорожных объектов. Победителем торгов стало ООО «Аверс», сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Работы будут организованы в течение 2023 – 2024 годов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшее время специальная комиссия проверит соответствие компании требованиям законодательства и закупочной документации, после этого с победителем будет заключен муниципальный контракт.