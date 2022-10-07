В Волгограде за 677 миллионов отремонтируют 34 улицы: список

Общество 07.10.2022 21:44
0
07.10.2022 21:44
В Волгограде объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт 34 автомобильных дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 677,9 миллиона рублей. Рассчитан он на два года. Ремонт будет выполняться в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой».
Согласно документам, победителю аукциона предстоит отремонтировать 34 автомобильные дороги.
В Тракторозаводском районе: ул. 95-й Гвардейской, ул. Гороховцев, ул. им. Гули Королёвой, ул. им. Колумба и ул. им. Дежнёва (от пер. Бехтерёва до ул. Дзержинской).
В Краснооктябрьском районе: ул. Автомагистральная, ул. Созидательская (п. Вишневая Балка), ул. им. Ломоносова (п. Вишневая Балка), ул. им. Сергея Лазо (п. Вишневая Балка), ул. Богуйская, ул. Возрождения, пер. Демократический.
В Дзержинском районе: ул. им. Землячки (от пр-кта им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова до 8-го путепровода на III Продольной магистрали), ул. им. генерала Толбухина, ул. Новорядская, ул. Космонавтов (от ул. Танкистов до ул. 51-й Гвардейской Дивизии), ул. Ингульская, ул. Восточно-Казахстанская (от III Продольной магистрали до ул. Танкистов) (выборочно).
В Ворошиловском районе: ул. Автозаводская (выборочно), ул. Ардатовская (выборочно), ул. им. Саши Филиппова (от ул. им. Неждановой до ул. Чарджуйской), ул. Огородная.
В Советском районе: ул. Тормосиновская, ул. Алексеевская, ул. им. академика Королева, ул. им.Тулака.
В Кировском районе: ул. Клайпедская (выборочно), ул. Шаблиевская (от ул. им. Саши Чекалина до ул. Клайпедской), ул. Вельботная.
В Красноармейском районе: ул. им. Савиной, ул. Георгиевская, ул. Бобровская, ул. Ольгинская, ул. Вилянская (выборочно).
Бочаров оценил быт и подготовку мобилизованных в учебном центре: видеорепортаж ИА «Высота 102»07.10.2022 21:14
Общество 07.10.2022 21:14
В Волжском для инвалида-колясочника сделают электроподъемник07.10.2022 20:24
Общество 07.10.2022 20:24
Бочаров: «К военным комиссариатам вопросов столько, что без мата не скажешь»07.10.2022 18:04
Общество 07.10.2022 18:04
Волгоградский МУП компенсирует вред подростку от укуса бродячей собаки07.10.2022 15:27
Общество 07.10.2022 15:27
Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высоты07.10.2022 14:36
Общество 07.10.2022 14:36
Волгоградские ученики и родители посмотрели, где и как производят продукты для школьных столовых07.10.2022 14:25
Общество 07.10.2022 14:25
«Мы понимаем, что здесь не гостиница»: мобилизованные пожаловались Бочарову на отсутствие горячей воды07.10.2022 13:52
Общество 07.10.2022 13:52
Волгоградский НЭТ направит сборы от «Женихов» в фонд поддержки СВО07.10.2022 13:02
Общество 07.10.2022 13:02
Губернатор Бочаров отправился к мобилизованным в учебный центр07.10.2022 12:47
Общество 07.10.2022 12:47
Банк «Открытие»: 76% родителей в ЮФО считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детей07.10.2022 12:34
Общество 07.10.2022 12:34
Крупнейший детский бассейн в Волгограде превращается в огромный каток07.10.2022 12:25
Общество 07.10.2022 12:25
Грузовики прошли первыми: в Волгограде открыли объезд поселка Горьковский07.10.2022 11:49
Общество 07.10.2022 11:49
В Волгограде нашли заблудившуюся бабушку с сумкой на колесиках07.10.2022 11:14
Общество 07.10.2022 11:14
«Захоронение воинов глубже»: волгоградцев привело в шок появление котлована на братской могиле07.10.2022 10:10
Общество 07.10.2022 10:10
В хуторе Волгоградской области отремонтировали крыльцо ФАПа после публикации ИА «Высота 102»06.10.2022 20:25
Общество 06.10.2022 20:25