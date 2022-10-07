В Волгограде за 677 миллионов отремонтируют 34 улицы: список









В Волгограде объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт 34 автомобильных дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 677,9 миллиона рублей. Рассчитан он на два года. Ремонт будет выполняться в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой».

Согласно документам, победителю аукциона предстоит отремонтировать 34 автомобильные дороги.

В Тракторозаводском районе: ул. 95-й Гвардейской, ул. Гороховцев, ул. им. Гули Королёвой, ул. им. Колумба и ул. им. Дежнёва (от пер. Бехтерёва до ул. Дзержинской).

В Краснооктябрьском районе: ул. Автомагистральная, ул. Созидательская (п. Вишневая Балка), ул. им. Ломоносова (п. Вишневая Балка), ул. им. Сергея Лазо (п. Вишневая Балка), ул. Богуйская, ул. Возрождения, пер. Демократический.

В Дзержинском районе: ул. им. Землячки (от пр-кта им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова до 8-го путепровода на III Продольной магистрали), ул. им. генерала Толбухина, ул. Новорядская, ул. Космонавтов (от ул. Танкистов до ул. 51-й Гвардейской Дивизии), ул. Ингульская, ул. Восточно-Казахстанская (от III Продольной магистрали до ул. Танкистов) (выборочно).

В Ворошиловском районе: ул. Автозаводская (выборочно), ул. Ардатовская (выборочно), ул. им. Саши Филиппова (от ул. им. Неждановой до ул. Чарджуйской), ул. Огородная.

В Советском районе: ул. Тормосиновская, ул. Алексеевская, ул. им. академика Королева, ул. им.Тулака.

В Кировском районе: ул. Клайпедская (выборочно), ул. Шаблиевская (от ул. им. Саши Чекалина до ул. Клайпедской), ул. Вельботная.

В Красноармейском районе: ул. им. Савиной, ул. Георгиевская, ул. Бобровская, ул. Ольгинская, ул. Вилянская (выборочно).



