Экономика

Стоимость патентов для иностранцев в Волгоградской области в 2023 году не изменится

Экономика 21.10.2022 07:47
0
21.10.2022 07:47



Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2023 году в Волгоградской области планируют оставить на уровне 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее предложение поступило в облдуму от комитета финансов Волгоградской области.
- В целях минимизации негативных социальных и экономических последствий в условиях санкционных ограничений законопроектом предлагается не повышать региональный коэффициент в 2023 году и установить его равным региональному коэффициенту, установленному на 2022 год, в размере 1,8, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно Налоговому кодексу РФ данный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Волгоградской области трудовую деятельность по найму на основании патента. Таким образом, стоимость патента в Волгоградской области для иностранных рабочих в следующем году останется без изменений.
- Реализация законопроекта будет способствовать соблюдению баланса интересов работодателей и наемных работников, одновременно удовлетворяя потребность в привлечении иностранных граждан для выполнения работ (оказания услуг) и сохраняя приоритет защиты трудовых прав граждан Российской Федерации в условиях санкционных ограничений, - считают в областном комитете финансов.
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливается ежегодно и является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов и обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.10.2022 15:23
Экономика 20.10.2022 15:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 14:04
Экономика 20.10.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 13:44
Экономика 20.10.2022 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 13:10
Экономика 20.10.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 11:07
Экономика 20.10.2022 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 11:02
Экономика 20.10.2022 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 10:36
Экономика 20.10.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2022 09:56
Экономика 20.10.2022 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2022 09:35
Экономика 20.10.2022 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 19:59
Экономика 19.10.2022 19:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2022 16:59
Экономика 19.10.2022 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 13:35
Экономика 19.10.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 13:34
Экономика 19.10.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.10.2022 12:31
Экономика 19.10.2022 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2022 12:03
Экономика 19.10.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

07:58
Футбольный матч на «Волгоград Арене» 22 октября откроет теннисисткаСмотреть фотографии
07:47
Стоимость патентов для иностранцев в Волгоградской области в 2023 году не изменитсяСмотреть фотографии
21:57
Мощный шторм с ливнем после Крыма накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:52
Отправленную отцу-одиночке повестку аннулировал военкомат ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:38
На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТПСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде военкомат прислал повестку отцу-одиночке ребенка с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
17:34
Семьи мобилизованных волгоградцев освобождают от платы за детские садыСмотреть фотографии
17:19
«Боялся идти домой»: в Волгограде нашли пропавшего школьникаСмотреть фотографии
16:49
Жителям Волгоградской области посоветовали приспособить под бомбоубежища подвалы в МКДСмотреть фотографии
16:45
Банда сутенеров задержана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде сэкономят миллион рублей на россыпи звезд над проспектом ЖуковаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец с распоротым животом добрался до дома и умерСмотреть фотографии
14:48
Чиновники и УК отгородились от проблем замерзающих волгоградцев бесполезными телефонамиСмотреть фотографии
14:19
Суд признал незаконной смену УК на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Омбудсмен и МИД РФ вступились за волгоградского экс-пилота, потерявшего здоровье в ТаджикистанеСмотреть фотографии
13:11
Tele2 и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:02
Андрей Бочаров сообщил, какие объекты возьмут под особую охрану в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:40
Бочаров: ограничений для жителей Волгоградской области режимом ПГ не предусмотреноСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области рецидивист навестил жертву после двух лет в колонииСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде обманщицу стариков приговорили к 1,5 годам колонии-поселенияСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде 20 октября объявят об ужесточении мер безопасностиСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде ищут без вести пропавшего школьникаСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде маршрутка № 5С вылетела с дороги и пробила бетонный заборСмотреть фотографии
10:58
МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудованияСмотреть фотографии
10:51
Бочаров проведет срочное заседание оперштаба по режиму ПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 20-летним Кириллом СмоленцевымСмотреть фотографии
10:13
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя грузовиками под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Компании Волгограда тратят на работников в месяц более 57 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:43
Мобилизованных селян отправили из Волгоградской области в зону СВОСмотреть фотографии
 