







Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2023 году в Волгоградской области планируют оставить на уровне 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее предложение поступило в облдуму от комитета финансов Волгоградской области.

- В целях минимизации негативных социальных и экономических последствий в условиях санкционных ограничений законопроектом предлагается не повышать региональный коэффициент в 2023 году и установить его равным региональному коэффициенту, установленному на 2022 год, в размере 1,8, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно Налоговому кодексу РФ данный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Волгоградской области трудовую деятельность по найму на основании патента. Таким образом, стоимость патента в Волгоградской области для иностранных рабочих в следующем году останется без изменений.

- Реализация законопроекта будет способствовать соблюдению баланса интересов работодателей и наемных работников, одновременно удовлетворяя потребность в привлечении иностранных граждан для выполнения работ (оказания услуг) и сохраняя приоритет защиты трудовых прав граждан Российской Федерации в условиях санкционных ограничений, - считают в областном комитете финансов.

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливается ежегодно и является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов и обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области