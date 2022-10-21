Экономика 21.10.2022 07:47
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21.10.2022 07:47
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2023 году в Волгоградской области планируют оставить на уровне 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее предложение поступило в облдуму от комитета финансов Волгоградской области.
- В целях минимизации негативных социальных и экономических последствий в условиях санкционных ограничений законопроектом предлагается не повышать региональный коэффициент в 2023 году и установить его равным региональному коэффициенту, установленному на 2022 год, в размере 1,8, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно Налоговому кодексу РФ данный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Волгоградской области трудовую деятельность по найму на основании патента. Таким образом, стоимость патента в Волгоградской области для иностранных рабочих в следующем году останется без изменений.
- Реализация законопроекта будет способствовать соблюдению баланса интересов работодателей и наемных работников, одновременно удовлетворяя потребность в привлечении иностранных граждан для выполнения работ (оказания услуг) и сохраняя приоритет защиты трудовых прав граждан Российской Федерации в условиях санкционных ограничений, - считают в областном комитете финансов.
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливается ежегодно и является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов и обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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