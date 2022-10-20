Общество 20.10.2022 13:16
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20.10.2022 13:16
Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области совместно с МИД РФ добился для 77-летнего экс-пилота денежной компенсации за полученное профессиональное заболевание на работе в Таджикистане.
– Положительному результату пенсионера способствовали предпринятые действия Уполномоченными по правам человека в Волгоградской области и Российской Федерации, а также МИД РФ, – сообщили в пресс-службе волгоградского омбудсмена. – В октябре пенсионер получил положенные выплаты.
К Уполномоченному по правам человека пожилой житель Волгограда обратился весной 2021 года с просьбой оказать содействие в получении выплат в связи с полученным вредом здоровья в период трудовой деятельности в качестве пилота Таджикской гражданской авиации в период с 1966 по 1989 годы.
Выяснилось, что до 2016 летчику-пенсионеру работодателем в лице ОАО «Международный Аэропорт Курган-Тюбе» производились компенсационные выплаты, однако с 2017 года перечисления прекратились. Самостоятельные обращения в различные инстанции РФ и Республики Таджикистан положительного результата не дали.
Между РФ и Республикой Таджикистан действуют Соглашения о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждениям здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. Обращения, направленные в различные властные структуры Республики Таджикистан в рамках реализации положений указанного Соглашения, увенчались успехом.
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