Ремонт бомбоубежища заказали в Волгоградской области за 4,5 млн рублей

Общество 19.10.2022 19:21
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19.10.2022 19:21
Электронный аукцион на выполнение работ по капремонту защитного сооружения гражданской обороны в Городищенском районе объявлен в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госсзакупок, заказчиком работ выступает ОМВД по Городищенскому району. Начальная стоимость контракта - 4,5 миллиона рублей.
Защитное сооружение, которое планируется отремонтировать не позднее 1 апреля 2023 года, находится в поселке Областной с/х опытной станции.
– Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны включает в себя комплекс работ по устранению неисправностей, износа конструктивных элементов, восстановлению или замене их на более долговечные, улучшающие эксплуатационные показатели, – говорится в техническом задании.
Одно из главных условий – обеспечение сохранности имущества заказчика от гибели и порчи, а также хищения.
В защитном сооружении подрядчику предстоит отремонтировать столовую, мужские и женские туалеты, коридор, санпропускник, а также привести в порядок все коммуникации: вентиляцию, канализацию, насосы, горячее и холодное водоснабжение.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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