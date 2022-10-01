Общество 01.10.2022 20:06
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01.10.2022 20:06
Внесены изменения в постановление администрации Волгоградской области № 318 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны».
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, признано утратившим силу положение о проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Волгоградской области и состав комиссии по подведению его итогов. Отметим, что в старой редакции постановления от 18 апреля 2001 года было указано, что главы городов, районов, городских и сельских поселений должны ежегодно предоставлять информацию об итогах такого смотра-конкурса в ГУ МЧС России по Волгоградской области и профильный комитет администрации Волгоградской области.
В новой редакции прописано, что комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области определяет общую потребность в защитных сооружениях и иных объектах гражданской обороны, необходимых для укрытия населения.
Сотрудники этого комитета также обязаны вести учет существующих и создаваемых защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны и исключать случаи их неправомерного снятия с учета. Кроме того, чиновники должны осуществлять контроль за созданием защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию.
Во взаимодействии с ГУ МЧС России по Волгоградской области профильный комитет администрации региона также должен составлять перспективный план проведения оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Волгоградской области.
В документе также прописаны рекомендации органам местного самоуправления и руководителям организаций, имеющих на своем балансе защитные сооружения.
Так, органам местного самоуправления на местах рекомендовано вести учет существующих и создаваемых защитных сооружений, поддерживать их в состоянии постоянной готовности к использованию и составлять перспективный план проверки их технического состояния.
На предприятиях также рекомендовано вести такой учет и обеспечивать беспрепятственный доступ в защитные сооружения и исполнение уполномоченными должностными лицами обязанностей по контролю за их состоянием.
Напомним, что еще в апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о необходимости приведения в порядок бомбоубежищ на юге России. ИА «Высота 102» несколько раз пыталась узнать количество и конкретные адреса бомбоубежищ на территории Волгограда и области. Однако на запросы информагентства ведомства отвечали общими фразами, что на территории области «заглубленных помещений и других подземных сооружений имеется необходимое количество».
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