Волгоградца и его подельников осудят за захват бизнеса работодателя









Следственным отделом по Центральному району города Волгоград СУ СКР по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчины обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и во вмешательстве в деятельность следователя.





Следствием установлено, что в сентябре 2018 года 48-летний обвиняемый, являющийся работником местного предпринимателя, который занимался реализацией и ремонтом автомобильных стекол, решил совершить рейдерский захват имущества работодателя. Он обманным путем завладел доверенностью от дочери предпринимателя, ограничил ему доступ к помещению автомастерской и фактически стал владельцем чужого бизнеса.





Но и этого ему показалось мало. Мужчина уговорил другого работника мастерской, 46-летнего волгоградца открыть расчетный счет в банке. Используя расчетные счета в банке, обвиняемые искусственно сформировали кредиторскую задолженность перед предпринимателем за поставленную ему продукцию, после чего обратились в суд для взыскания с него денежных средств и процентов.





Ущерб, который причинен предпринимателю и его дочери, составил около более 3,5 миллионов рублей.





В апреле текущего года один из обвиняемых, желая воспрепятствовать расследованию по делу, совместно со своим 41-летним братом попытался вывезти из помещения автомастерской арестованное имущество, однако их действия были выявлены и пресечены сотрудниками следственного отдела.





Материалы уголовного дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.



