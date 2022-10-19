Расследования

Волгоградца и его подельников осудят за захват бизнеса работодателя

Расследования 19.10.2022 16:25
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19.10.2022 16:25



Следственным отделом по Центральному району города Волгоград СУ СКР по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчины обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и во вмешательстве в деятельность следователя. 

Следствием установлено, что в сентябре 2018 года  48-летний обвиняемый, являющийся работником местного предпринимателя, который занимался реализацией и ремонтом автомобильных стекол, решил совершить рейдерский захват имущества работодателя. Он обманным путем завладел доверенностью от дочери предпринимателя, ограничил ему доступ к помещению автомастерской и фактически стал владельцем чужого бизнеса. 

Но и этого ему показалось мало. Мужчина уговорил другого работника мастерской, 46-летнего волгоградца открыть расчетный счет в банке. Используя расчетные счета в банке, обвиняемые искусственно сформировали кредиторскую задолженность перед предпринимателем за поставленную ему продукцию, после чего обратились в суд для взыскания с него денежных средств и процентов.

Ущерб, который причинен предпринимателю и его дочери,  составил около более 3,5 миллионов рублей.

В апреле текущего года один из обвиняемых, желая воспрепятствовать расследованию по делу, совместно со своим 41-летним братом попытался вывезти из помещения автомастерской арестованное имущество, однако их действия были выявлены и пресечены сотрудниками следственного отдела. 

Материалы уголовного дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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