Общество

Вернуть автобус №59 на маршрут и открыть движение на Третьей продольной пообещали волгоградцам в ноябре

Общество 19.10.2022 10:36
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19.10.2022 10:36

 

В администрации Волгограда сегодня, 19 октября, назвали сроки окончания восстановительных работа на путепроводе №8 в Дзержинском районе. По сведениям мэрии, сообщает ИА «Высота 102», движение в обоих направлениях в полном объеме будет восстановлено уже в ноябре. 

В Дзержинском районе началась укладка финишного слоя асфальтобетонного полотна на первой части реконструируемого путепровода № 8, являющегося частью Третьей продольной магистрали, – сообщили в горадминистрации информагентству. – После  завершения этих работ для движения транспорта будут доступны обе части путепровода.

После того, как путепровод будет полностью открыт для транспорта, на привычный маршрут вернется, по сведениям мэрии, и автобус №59. в

– Работы по укладке асфальта организованы с учетом погодных условий, завершить их планируется к концу текущего месяца, что позволит уже через две недели открыть движение по обновленной части путепровода, а также вернуть автобусный маршрут  № 59 «Школа №61» - «Технологический колледж» к прежней схеме следования. Таким образом, на протяжении осенне-зимнего периода движение на данном участке будет осуществляться по обеим частям путепровода, – уточняют в администрации Волгограда. 

Весной 2023 года строители приступят к основным работам по обновлению конструкций второй половины моста. Также продолжится восстановление остальной дорожной инфраструктуры, включая линию освещения.

Напомним, накануне редакция «Высота 102» опубликовала фото и видео с  воздуха, на которых запечатлена километровая пробка на Третьей продольной. Ежедневно на одной из ключевых магистралей города скапливаются сотни машин из-за дорожного ремонта. При этом большая часть транспорта – транзитные фуры.  

Вечером 18 октября мэрия сообщила об изменении автобусного маршрута №59. Все по той же причине –  из-за ремонта моста.  

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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