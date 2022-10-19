Вернуть автобус №59 на маршрут и открыть движение на Третьей продольной пообещали волгоградцам в ноябре

В администрации Волгограда сегодня, 19 октября, назвали сроки окончания восстановительных работа на путепроводе №8 в Дзержинском районе. По сведениям мэрии, сообщает ИА «Высота 102», движение в обоих направлениях в полном объеме будет восстановлено уже в ноябре.

– В Дзержинском районе началась укладка финишного слоя асфальтобетонного полотна на первой части реконструируемого путепровода № 8, являющегося частью Третьей продольной магистрали, – сообщили в горадминистрации информагентству. – После завершения этих работ для движения транспорта будут доступны обе части путепровода.

После того, как путепровод будет полностью открыт для транспорта, на привычный маршрут вернется, по сведениям мэрии, и автобус №59. в

– Работы по укладке асфальта организованы с учетом погодных условий, завершить их планируется к концу текущего месяца, что позволит уже через две недели открыть движение по обновленной части путепровода, а также вернуть автобусный маршрут № 59 «Школа №61» - «Технологический колледж» к прежней схеме следования. Таким образом, на протяжении осенне-зимнего периода движение на данном участке будет осуществляться по обеим частям путепровода, – уточняют в администрации Волгограда.

Весной 2023 года строители приступят к основным работам по обновлению конструкций второй половины моста. Также продолжится восстановление остальной дорожной инфраструктуры, включая линию освещения.

Напомним, накануне редакция «Высота 102» опубликовала фото и видео с воздуха, на которых запечатлена километровая пробка на Третьей продольной. Ежедневно на одной из ключевых магистралей города скапливаются сотни машин из-за дорожного ремонта. При этом большая часть транспорта – транзитные фуры.

Вечером 18 октября мэрия сообщила об изменении автобусного маршрута №59. Все по той же причине – из-за ремонта моста.