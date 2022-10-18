Cхема движения автобуса №59 изменится в Волгограде с 20 октября

С 20 октября в Волгограде вступят в силу временные изменения схемы движения автобусного маршрута №59 «Школа №61» - «Технологический колледж». Транспорт будет курсировать без заезда на Третью продольную магистраль и улицу Менделеева, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

При движении по улице Землячки в сторону Краснооктябрьского района после круговой развязки автобусы №59 продолжат движение в сторону Второй продольной магистрали. Далее общественный транспорт будет следовать до пересечения с улицей Менделеева, а после – на привычному маршруту. Движение автобусов в обратном направлении будет осуществляться по аналогичной схеме.

В маршрут автобусов № 59 будут включены остановки: «Больничный комплекс», «Ул. Мичурина», «Ул. Чайковского, а также по требованию – «СК «Профессионал».



Исключат из схемы движения три остановки: «Пост ДПС» на Третьей продольной магистрали, а также «Дачи» и «Магазин» на улице Менделеева. Данные остановочные пункты продолжат обслуживать автобус №7 и маршрутки №№ 56, 13, 10с.





