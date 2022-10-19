Общество

В Волгоградской области вырос спрос на организаторов праздников и свадеб

Общество 19.10.2022 09:16
0
19.10.2022 09:16


Годовая инфляция в Волгоградской области в сентябре 2022 года замедлилась до 12,12% после 12,65% в августе. На сложившуюся динамику повлияли расширение предложения сельскохозяйственной продукции, восстановление импорта отдельных товаров и сдержанная потребительская активность, рассказали ИА «Высота 102» в отделении по Волгоградской области Южного главного управления ЦБ. 

Годовой прирост цен на продовольствие в сентябре снизился до 13,45% после 14,76% месяцем ранее. Этому способствовал хороший урожай овощей, что вызвало снижение цен на картофель и лук. 

Увеличение импорта в Россию фруктов и цитрусовых после отмены введенных ранее ограничений повлияло на ускорение снижения цен на апельсины и груши в годовом выражении, а бананы стали стоить дешевле, чем год назад.

В августе производство мяса и птицы в Волгоградской области выросло на 3,1%, молока – на 2,7%, яиц – на 4,7%. В результате замедлился годовой рост цен на курицу, свинину, говядину и молоко, а также снизились цены на яйца в годовом выражении. А цены на гречку и сахар упали  благодаря высокой урожайности этой культуры и сахарной свеклы. 

Продолжились изменения и в сфере непродовольственных товаров.  Так, годовой темп прироста цен в этой группе в сентябре снизился до 14,55% после 15,00% месяцем ранее.

На фоне ослабления потребительской активности продолжилась коррекция цен на новые и подержанные легковые автомобили. В результате годовой рост цен на легковые автомобили замедлился. Спрос со стороны населения продолжал сдерживать ограниченный ассортимент марок и моделей. Снизился и спрос на автомобильные шины, что в условиях достаточности их запасов на рынке повлияло на уменьшение годовых темпов прироста цен на них.

Вследствие удешевления древесины, а также в связи со снижением спроса на мебель замедлился годовой рост цен на шкафы, наборы корпусной мебели и кресла.

Восстановление предложения парфюмерии и косметики на фоне расширения производства и продаж отечественной продукции, а также произошедшее ранее укрепление рубля привели к снижению темпов прироста цен на зубную пасту, крема, тушь для ресниц. Помимо этого, волгоградские ретейлеры отметили поступление в продажу бюджетной косметики из Европы, что повысило конкуренцию на региональном рынке парфюмерно-косметических товаров.

На фоне охлаждения повышенного ранее потребительского спроса цены на бытовую технику и телерадиотовары продолжили коррекцию после всплеска в начале весны. В результате замедлился годовой рост цен на стиральные машины,  на бытовые плиты и телевизоры.

А вот в сфере услуг годовой темп прироста цен в сентябре увеличился на 0,62 пункта, до 5,90%.

Удорожание автомобильных запчастей повлияло на ускорение годового роста стоимости автострахования. А из-за отмены ограничительных мер, которые действовали во время всплеска заболеваемости коронавирусом, отмечено увеличение спроса на услуги организаторов торжеств – свадеб и других праздников и, как следствие, рост ценника. 

Спрос на внутренний туризм в свою очередь повысил цены на проезд в плацкартном вагоне поезда и на авиаперелеты, констатировали в ЦБ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.10.2022 10:58
Общество 19.10.2022 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.10.2022 10:53
Общество 19.10.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 10:36
Общество 19.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:49
Общество 19.10.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:33
Общество 19.10.2022 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:21
Общество 19.10.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 08:19
Общество 19.10.2022 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 07:55
Общество 19.10.2022 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 20:44
Общество 18.10.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 20:35
Общество 18.10.2022 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 20:11
Общество 18.10.2022 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 19:46
Общество 18.10.2022 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 16:50
Общество 18.10.2022 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 14:50
Общество 18.10.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 14:31
Общество 18.10.2022 14:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:17
Зарплаты в Волгоградской области на 10 тысяч рублей отстают от среднероссийскихСмотреть фотографии
10:58
Права граждан в системе ОМС, о которых важно знатьСмотреть фотографии
10:53
Источник назвал срок окончания частичной мобилизации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Вернуть автобус №59 на маршрут и открыть движение на Третьей продольной пообещали волгоградцам в ноябреСмотреть фотографии
09:49
В комитете строительства Волгоградской области – новый председательСмотреть фотографии
09:33
Осень – пора уютных Обедов: «Алфавит вкуса» приглашает волгоградцев оценить сезонное менюСмотреть фотографии
09:21
Под Волгоградом военные химики создали защитный дымовой экранСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области вырос спрос на организаторов праздников и свадебСмотреть фотографии
08:19
«Ничего, мы постоим»: волгоградцы возмущены изменением схемы движения автобуса №59Смотреть фотографии
07:55
В Волгограде коллекторов оштрафовали на 2 миллиона рублей за выбивание долговСмотреть фотографии
21:45
В волгоградском «Роторе» подтвердили амбиции выиграть чемпионатСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде после двух месяцев в реанимации умер годовалый мальчикСмотреть фотографии
20:44
Cхема движения автобуса №59 изменится в Волгограде с 20 октябряСмотреть фотографии
20:35
Андрей Бочаров навестил волгоградских полицейских в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
«Постоянный клиент» полиции Волгограда собралась на новый телепроектСмотреть фотографии
19:46
Суд взыскал с Facebook* 65,3 млн рублей в пользу экс-главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом задержали рыбака за семь селедок с «пауком»Смотреть фотографии
18:00
Километровые пробки и днем и ночью: транспортный коллапс на Третьей продольной показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Мачеху-истязательницу 8-летней девочки отдали под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Подачу тепла в Котово Волгоградской области контролирует прокуратураСмотреть фотографии
16:48
Леонид Пасечник и Андрей Бочаров обменялись любезностями на встрече в ЛНРСмотреть фотографии
16:21
Суд в Волгограде на месяц арестовал дебошира из вагона-ресторанаСмотреть фотографии
14:54
В Волжском в смерти выпавшей из окна девочки обвиняют ее матьСмотреть фотографии
14:50
«Нет покоя ни днем, ни ночью»: жители поселка Горьковский жалуются на шум после открытия обходной дорогиСмотреть фотографии
14:31
Вот такая рокировочка: бывшему детскому омбудсмену Волгоградской области нашли место в судейском органеСмотреть фотографии
14:09
Альберт Зинченко поблагодарил Бочарова за дороги, восстановленные в районеСмотреть фотографии
14:00
Почетными гражданами Волгоградской области стали два фронтовикаСмотреть фотографии
13:30
Мусорный регоператор и волгоградский суд повесили на предпринимателя фейковый долгСмотреть фотографии
13:30
«Детский ад»: жители Волгоградской области замерзают в ожидании начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
13:15
Банк «Открытие»: жители ЮФО назвали недвижимость, золото и акции самыми перспективными инвестиционными инструментамиСмотреть фотографии
 