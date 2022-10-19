В Волгоградской области вырос спрос на организаторов праздников и свадеб

Годовая инфляция в Волгоградской области в сентябре 2022 года замедлилась до 12,12% после 12,65% в августе. На сложившуюся динамику повлияли расширение предложения сельскохозяйственной продукции, восстановление импорта отдельных товаров и сдержанная потребительская активность, рассказали ИА «Высота 102» в отделении по Волгоградской области Южного главного управления ЦБ.

Годовой прирост цен на продовольствие в сентябре снизился до 13,45% после 14,76% месяцем ранее. Этому способствовал хороший урожай овощей, что вызвало снижение цен на картофель и лук.

Увеличение импорта в Россию фруктов и цитрусовых после отмены введенных ранее ограничений повлияло на ускорение снижения цен на апельсины и груши в годовом выражении, а бананы стали стоить дешевле, чем год назад.

В августе производство мяса и птицы в Волгоградской области выросло на 3,1%, молока – на 2,7%, яиц – на 4,7%. В результате замедлился годовой рост цен на курицу, свинину, говядину и молоко, а также снизились цены на яйца в годовом выражении. А цены на гречку и сахар упали благодаря высокой урожайности этой культуры и сахарной свеклы.

Продолжились изменения и в сфере непродовольственных товаров. Так, годовой темп прироста цен в этой группе в сентябре снизился до 14,55% после 15,00% месяцем ранее.

На фоне ослабления потребительской активности продолжилась коррекция цен на новые и подержанные легковые автомобили. В результате годовой рост цен на легковые автомобили замедлился. Спрос со стороны населения продолжал сдерживать ограниченный ассортимент марок и моделей. Снизился и спрос на автомобильные шины, что в условиях достаточности их запасов на рынке повлияло на уменьшение годовых темпов прироста цен на них.

Вследствие удешевления древесины, а также в связи со снижением спроса на мебель замедлился годовой рост цен на шкафы, наборы корпусной мебели и кресла.

Восстановление предложения парфюмерии и косметики на фоне расширения производства и продаж отечественной продукции, а также произошедшее ранее укрепление рубля привели к снижению темпов прироста цен на зубную пасту, крема, тушь для ресниц. Помимо этого, волгоградские ретейлеры отметили поступление в продажу бюджетной косметики из Европы, что повысило конкуренцию на региональном рынке парфюмерно-косметических товаров.

На фоне охлаждения повышенного ранее потребительского спроса цены на бытовую технику и телерадиотовары продолжили коррекцию после всплеска в начале весны. В результате замедлился годовой рост цен на стиральные машины, на бытовые плиты и телевизоры.

А вот в сфере услуг годовой темп прироста цен в сентябре увеличился на 0,62 пункта, до 5,90%.

Удорожание автомобильных запчастей повлияло на ускорение годового роста стоимости автострахования. А из-за отмены ограничительных мер, которые действовали во время всплеска заболеваемости коронавирусом, отмечено увеличение спроса на услуги организаторов торжеств – свадеб и других праздников и, как следствие, рост ценника.

Спрос на внутренний туризм в свою очередь повысил цены на проезд в плацкартном вагоне поезда и на авиаперелеты, констатировали в ЦБ.