Подачу тепла в Котово Волгоградской области контролирует прокуратура









В ситуацию с теплоснабжением города Котово в Волгоградской области, где вводился режим повышенной готовности из-за угрозы срыва отопительного сезона, вмешалась районная прокуратура.

- Прокуратурой Котовского района Волгоградской области проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - В результате комплекса принятых мер в жилые дома и социальные объекты г. Котово с 15 октября началась поставка газа.

Режим повышенной готовности, напомним, был введен в Котово 14 октября из-за сложной ситуации в результате ограничения подачи газа на котельные города.

Прокуратура установила, что 29 сентября текущего года между ООО «Тетеревятское» и ООО «Тепловая Компания Котово» заключен договор аренды, согласно которому ООО «Тепловая Компания Котово» переданы во владение и пользование объекты, обеспечивающие теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Котово.

Постановлением администрацией городского поселения отопительный сезон должен был начаться с 10 октября. Однако в указанный период ООО «Тепловая Компания Котово» к теплоснабжению многоквартирных жилых домов и социальных объектов не преступило по причине отсутствия договора поставки газа с ресурсоснабжающей организацией.

По результатам проверки прокуратурой Котовского района в адрес администрации городского поселения г. Котово внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, прокуратурой инициировано предъявление органом местного самоуправления иска о возложении обязанности на ресурсоснабжающую организацию заключить договор поставки газа.

- В настоящее время осуществляется подача тепла на объекты социальной инфраструктуры, а также в 119 многоквартирных жилых домов из 127. Вопрос подачи тепла в оставшиеся многоквартирные дома, где проводятся пусконаладочные работы, продолжает находиться на контроле органов прокуратуры региона до момента фактического устранения нарушений, - сообщила Черединина.

Режим повышенной готовности был снят в Котово с 17 октября.