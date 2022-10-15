







В Котово Волгоградской области, наконец, начали подключать котельные к газу. Как пообещал ИА «Высота 102» глава городского поселения Сергей Лесниченко, к вечеру тепло поступит во все многоквартирные дома, а также в социальные объекты – школы, детские сады и учреждения здравоохранения.





Напомним, в Котово был введен режим повышенной готовности из-за срыва срока начала отопительного сезона. Отопление должно было поступить в дома и в другие учреждения еще 10 октября, однако возникли проблемы с поставкой ресурса. Накануне чиновники назвали новый срок начала отопительного сезона – 14 октября. Но и в этот день отопление не дали.





Оказалось, что ООО «Теплый город» - саратовская компания, которая занималась теплоснабжением городского поселения, задолжало «Газпром Межрегионгаз Волгоград» 108 миллионов рублей и в настоящее время проходит процедуру банкротства. Вместо нее была создана другая фирма - ООО «Тепловая компания Котово». Куда делись средства, которые «Теплый город» получал в качестве оплаты за отопление и горячую воды от добросовестных плательщиков, и почему образовались такие огромные долги, неизвестно.





В комитете ЖКХ Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» ранее заявили, что споры хозяйствующих субъектов не отразятся на жизнеобеспечении жителей и теплом будут обеспечены и многоквартирные дома, и другие объекты.