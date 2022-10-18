«Детский ад»: жители Волгоградской области замерзают в ожидании начала отопительного сезона

Отопительный сезон, хотя официально и стартовал во всех муниципалитетах Волгоградской области, но не согрел всех жителей региона. У кого-то, действительно, батареи в квартирах потеплели, а кто-то вынужден круглосуточно жечь газ на кухонной плите или включать обогреватели.
Чиновники при этом утверждают, что запуск тепла проходит постепенно и надо всего лишь немного подождать. Жительница Волжского Анастасия, проживающая в доме №28 по ул. Карла Маркса, так и делала, пока не заболела. Теперь, простывшая, она сидит в холодной и сырой квартире.
– Мне непонятно, почему дома рядом с нашим топят уже несколько дней, а мы замерзаем, – возмущается она. – Звоню в управляющую компанию «Городское управление», а там все одно твердят – ждите.
В Волгограде тепло также дошло далеко не до всех адресатов. Если дома в районе Елецкой Ворошиловского района отапливают чуть ли не с 12 октября, то вот на улице Репина в Краснооктябрьском районе в некоторых квартирах и даже домах по-прежнему холодно.
В Новоаннинском районе Волгоградской области власти успокаивают жителей – на полный охват отоплением многоквартирных домов потребуется не менее трех дней. Жители невесело шутят – читай, не меньше пяти дней.
Люди недоумевают – почему власти бодро отчитывались о готовности к отопительному сезону, но при этом отопительный сезон начинается так медленно и со «скрипом»?
Но самая тяжелая ситуация по-прежнему – в славном городе нефтяников Котово, где власти только накануне радостно сообщили об отмене режима повышенной готовности, который был введен из-за срыва отопительного сезона. Здесь по-прежнему во многих домах, а также в некоторых соцобъектах нет тепла. Так, в детском саду №5 по улице Лаврова, 13 температура в группах – 12,5 градуса тепла. У кого есть возможность, просто не водят детей в сад. Но и дома у многих холодно!
– Это не детский сад, это какой-то детский ад, который устроили чиновники, – возмущаются котовчане. – Такую бы температуру – да в их кабинеты.
Также до сих пор не поступало тепло в дома на улице Победы, 27, 32, 33, ул. Свердлова 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30а. Ранее городские власти признали факты порывов и утечек на теплотрассе, а также проблемы, связанные с аварией на котельной №6. Но сколько понадобится времени на их устранение, неизвестно.
Жители, с которыми общались корреспонденты ИА «Высота 102», не понимают, почему чиновники дотянули до последнего и не начали отопительный сезон раньше.
– Ведь прогноз погоды был известен, можно было не дожидаться ночных отрицательных температур и начать подключать тепло, когда еще погода позволяла, – возмущаются жители региона. – Дотянули, как говорится, до последнего.
Между тем, накануне в госжилнадзоре Волгоградской области напомнили алгоритм действий и телефоны служб, куда надо обращаться в случае отсутствия отопления в квартире.
Первый шаг – звоните в свою управляющую организацию (при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию).
По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители Волгограда могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92. По муниципальным районам области необходимо обращаться по следующим телефонам:
- Алексеевский район: 8(84446)-3-22-51, 3-14-42
- Быковский район: 8(84495) 3-12-74
- Городищенский район: 8(84468) 3-35-49
- Даниловский район: 8(84461) 5-37-96, 5-36-56
- Дубовский район: 8(84458) 3-21-79
- Еланский район: 8(84452) 5-42-36
- Жирновский район: 8(8-844-54) 5-39-41
- Иловлинский район: 8(84467) 3-68-08, 3-68-09
- Калачевский район: 8(84472) 5-00-30
- Камышинский район: 8(84457) 4-76-79, 4-63-37
- Киквидзенский район: 8(84445) 3-42-19, 3-10-75
- Клетский район: 8(84466) 4-13-78
- Котельниковский район: 8(84476) 3-28-58, 3-13-45
- Котовский район: 8(84455) 4-55-76
- Кумылженский район: 8(84462) 6-28-51, 6-29-61
- Ленинский район: 8(84478) 4-16-50
- Нехаевский район: 8(84443) 5-14-88
- Николаевский район: 8(84494) 6-27-43, 6-23-74
- Новоаннинский район: 8(84447) 3-60-65, 3-25-86
- Новониколаевский район: 8(84444) 6-12-80, 6-81-12
- Октябрьский район: 8(84475) 6-21-09, 6-10-10
- Ольховский район: 8(84456) 2-00-66
- Палласовский район: 8(84492) 6-55-01
- Руднянский район:8(84453) 7-27-47
- Светлоярский район: 8(84477) 6-95-88, 6-91-55
- Серафимовичский район: 8(84464) 4-43-74
- Среднеахтубинский район: 8(84479) 5-10-02, 5-10-07
- Старополтавский район: 8(84493) 4-44-05, 8-937-101-40-52
- Суровикинский район: 8(84473)2-27-79, 2-25-44, 2-24-66
- Урюпинский район: 8(84442) 4-17-06, 4-36-02
- Фроловский район: 8(84465) 4-11-66, 4-11-73
- Чернышковский район: 8(84474) 6-11-30
- Волгоград: 8 (8442) 33-63-84, 33-63-92
- Волжский: 8(8443) 41-18-01
- Камышин: 8(84457) 4-06-78, 4-06-05
- Михайловка: 8 (84463) 2-47-19, 2-49-83
- Фролово: 8(84465) 4-11-66, 4-11-73
- Урюпинск: 8(84442) 4-34-57, 4-34-70, 4-19-65
По вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами, также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) и в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ: 8 (8442) 35-33-66, круглосуточно.
Если ресурсоснабжающая или управляющая организация бездействуют, то граждане вправе обратиться с конкретными фактами (дата, время обращения, в какую управляющую или ресурсоснабжающую организацию обращались, период отсутствия теплоснабжения и т.д.), с приложением соответствующих документов:
- по Волгограду - в Управление "Жилищная инспекция Волгограда" аппарата главы Волгограда;
- по Волгоградской области – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области.