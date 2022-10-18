Общество

«Детский ад»: жители Волгоградской области замерзают в ожидании начала отопительного сезона

Общество 18.10.2022 13:30
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18.10.2022 13:30


Отопительный сезон, хотя официально и стартовал во всех муниципалитетах Волгоградской области, но не согрел всех жителей региона. У кого-то, действительно, батареи в квартирах потеплели, а кто-то вынужден круглосуточно жечь газ на кухонной плите или включать обогреватели. 

Чиновники при этом утверждают, что запуск тепла проходит постепенно и надо всего лишь немного подождать. Жительница Волжского Анастасия, проживающая в доме №28 по ул. Карла Маркса, так и делала, пока не заболела. Теперь,  простывшая, она сидит в холодной и сырой квартире. 

Мне непонятно, почему дома рядом с нашим топят уже несколько дней, а мы замерзаем, – возмущается она. – Звоню в управляющую компанию «Городское управление», а там все одно твердят – ждите. 

В Волгограде тепло также дошло далеко не до всех адресатов. Если дома в районе Елецкой Ворошиловского района отапливают чуть ли не с 12 октября, то вот на улице Репина в Краснооктябрьском районе в некоторых квартирах и даже домах по-прежнему холодно. 

В Новоаннинском районе Волгоградской области власти успокаивают жителей – на полный охват отоплением многоквартирных домов потребуется не менее трех дней. Жители невесело шутят – читай, не меньше пяти дней. 

Люди недоумевают – почему власти бодро отчитывались о готовности к отопительному сезону, но при этом отопительный сезон начинается так медленно и со «скрипом»?

Но самая тяжелая ситуация по-прежнему – в славном городе нефтяников Котово, где власти только накануне радостно сообщили об отмене режима повышенной готовности, который был введен из-за срыва отопительного сезона. Здесь по-прежнему во многих домах, а также в некоторых соцобъектах нет тепла. Так, в детском саду №5 по улице Лаврова, 13 температура в группах – 12,5 градуса тепла. У  кого есть возможность, просто не водят детей в сад. Но и дома у многих холодно! 

Это не детский сад, это какой-то детский ад, который устроили чиновники, – возмущаются котовчане. – Такую бы температуру – да в их кабинеты. 

Также до сих пор не поступало тепло в дома на улице Победы, 27, 32, 33, ул. Свердлова 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30а. Ранее городские власти признали факты порывов и утечек на теплотрассе, а также проблемы, связанные с аварией на котельной №6. Но сколько понадобится времени на их устранение, неизвестно.

Жители, с которыми общались корреспонденты ИА «Высота 102», не понимают, почему чиновники дотянули до последнего и не начали отопительный сезон раньше.

Ведь прогноз погоды был известен, можно было не дожидаться ночных отрицательных температур и начать подключать тепло, когда еще погода позволяла, – возмущаются жители региона. – Дотянули, как говорится, до последнего.

Между тем, накануне в госжилнадзоре Волгоградской области напомнили алгоритм действий и телефоны служб, куда надо обращаться в случае отсутствия отопления в квартире. 

Первый шаг – звоните в свою управляющую организацию (при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию). 

По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители Волгограда могут обращаться  в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92. По муниципальным районам области необходимо обращаться по следующим телефонам:

  • Алексеевский район: 8(84446)-3-22-51, 3-14-42
  • Быковский район:  8(84495) 3-12-74
  • Городищенский район: 8(84468) 3-35-49  
  • Даниловский район: 8(84461) 5-37-96, 5-36-56
  • Дубовский район: 8(84458) 3-21-79
  • Еланский район: 8(84452) 5-42-36 
  • Жирновский район: 8(8-844-54) 5-39-41
  • Иловлинский район: 8(84467) 3-68-08, 3-68-09
  • Калачевский район: 8(84472) 5-00-30
  • Камышинский район: 8(84457) 4-76-79, 4-63-37
  • Киквидзенский район: 8(84445) 3-42-19, 3-10-75
  • Клетский район: 8(84466) 4-13-78
  • Котельниковский район: 8(84476) 3-28-58,  3-13-45
  • Котовский район: 8(84455) 4-55-76
  • Кумылженский район: 8(84462) 6-28-51, 6-29-61 
  • Ленинский район: 8(84478) 4-16-50
  • Нехаевский район: 8(84443) 5-14-88
  • Николаевский район: 8(84494) 6-27-43, 6-23-74 
  • Новоаннинский район: 8(84447) 3-60-65, 3-25-86
  • Новониколаевский район: 8(84444) 6-12-80, 6-81-12
  • Октябрьский район: 8(84475) 6-21-09, 6-10-10
  • Ольховский район: 8(84456) 2-00-66
  • Палласовский район: 8(84492) 6-55-01
  • Руднянский район:8(84453) 7-27-47 
  • Светлоярский район: 8(84477) 6-95-88, 6-91-55 
  • Серафимовичский район: 8(84464) 4-43-74 
  • Среднеахтубинский район: 8(84479) 5-10-02, 5-10-07 
  • Старополтавский район: 8(84493) 4-44-05, 8-937-101-40-52
  • Суровикинский район: 8(84473)2-27-79, 2-25-44, 2-24-66
  • Урюпинский район: 8(84442) 4-17-06, 4-36-02 
  • Фроловский район: 8(84465) 4-11-66, 4-11-73
  • Чернышковский район: 8(84474) 6-11-30
  • Волгоград: 8 (8442) 33-63-84, 33-63-92
  • Волжский: 8(8443) 41-18-01
  • Камышин: 8(84457) 4-06-78, 4-06-05
  • Михайловка: 8 (84463) 2-47-19, 2-49-83
  • Фролово:  8(84465) 4-11-66,  4-11-73
  • Урюпинск: 8(84442)  4-34-57, 4-34-70, 4-19-65

По вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами, также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9.00  до 16.00 часов  (обед с 12.00 до 13.00) и в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ: 8 (8442) 35-33-66, круглосуточно.

Если ресурсоснабжающая или управляющая организация бездействуют, то граждане вправе обратиться с конкретными фактами (дата, время обращения, в какую управляющую или ресурсоснабжающую организацию обращались, период отсутствия теплоснабжения и т.д.), с приложением соответствующих документов:

- по Волгограду - в Управление "Жилищная инспекция Волгограда" аппарата главы Волгограда;

- по Волгоградской области – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области.

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