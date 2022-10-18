«Детский ад»: жители Волгоградской области замерзают в ожидании начала отопительного сезона

Отопительный сезон, хотя официально и стартовал во всех муниципалитетах Волгоградской области, но не согрел всех жителей региона. У кого-то, действительно, батареи в квартирах потеплели, а кто-то вынужден круглосуточно жечь газ на кухонной плите или включать обогреватели.

Чиновники при этом утверждают, что запуск тепла проходит постепенно и надо всего лишь немного подождать. Жительница Волжского Анастасия, проживающая в доме №28 по ул. Карла Маркса, так и делала, пока не заболела. Теперь, простывшая, она сидит в холодной и сырой квартире.

– Мне непонятно, почему дома рядом с нашим топят уже несколько дней, а мы замерзаем, – возмущается она. – Звоню в управляющую компанию «Городское управление», а там все одно твердят – ждите.

В Волгограде тепло также дошло далеко не до всех адресатов. Если дома в районе Елецкой Ворошиловского района отапливают чуть ли не с 12 октября, то вот на улице Репина в Краснооктябрьском районе в некоторых квартирах и даже домах по-прежнему холодно.

В Новоаннинском районе Волгоградской области власти успокаивают жителей – на полный охват отоплением многоквартирных домов потребуется не менее трех дней. Жители невесело шутят – читай, не меньше пяти дней.

Люди недоумевают – почему власти бодро отчитывались о готовности к отопительному сезону, но при этом отопительный сезон начинается так медленно и со «скрипом»?

Но самая тяжелая ситуация по-прежнему – в славном городе нефтяников Котово, где власти только накануне радостно сообщили об отмене режима повышенной готовности, который был введен из-за срыва отопительного сезона. Здесь по-прежнему во многих домах, а также в некоторых соцобъектах нет тепла. Так, в детском саду №5 по улице Лаврова, 13 температура в группах – 12,5 градуса тепла. У кого есть возможность, просто не водят детей в сад. Но и дома у многих холодно!

– Это не детский сад, это какой-то детский ад, который устроили чиновники, – возмущаются котовчане. – Такую бы температуру – да в их кабинеты.

Также до сих пор не поступало тепло в дома на улице Победы, 27, 32, 33, ул. Свердлова 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30а. Ранее городские власти признали факты порывов и утечек на теплотрассе, а также проблемы, связанные с аварией на котельной №6. Но сколько понадобится времени на их устранение, неизвестно.

Жители, с которыми общались корреспонденты ИА «Высота 102», не понимают, почему чиновники дотянули до последнего и не начали отопительный сезон раньше.

– Ведь прогноз погоды был известен, можно было не дожидаться ночных отрицательных температур и начать подключать тепло, когда еще погода позволяла, – возмущаются жители региона. – Дотянули, как говорится, до последнего.

Между тем, накануне в госжилнадзоре Волгоградской области напомнили алгоритм действий и телефоны служб, куда надо обращаться в случае отсутствия отопления в квартире.

Первый шаг – звоните в свою управляющую организацию (при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию).

По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители Волгограда могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92. По муниципальным районам области необходимо обращаться по следующим телефонам: