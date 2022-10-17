Общество 17.10.2022 13:31
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17.10.2022 13:31
Личный прием граждан по вопросам мобилизации проведет в Волжском заместитель прокурора Волгоградской области Александр Грищенков.
- Заместитель прокурора Волгоградской области Александр Сергеевич Грищенков 21 октября 2022 года с 15:00 до 16:00 проведет личный выездной прием граждан по вопросам, связанным с мобилизацией, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Личный выездной прием состоится в здании военного комиссариата Волжского по адресу: г. Волжский, пр. Дружбы, 44.
Предварительная запись на прием по телефону: 8 (8442) 31-04-22.
Граждан, которые собираются на личный прием к заместителю прокурора области просят иметь на руках заявление с указанием основных доводов. Также необходимо взять документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.
Напомним, Александр Грищенков, ранее занимавший должность Сергачского межрайонного прокурора Нижегородской области, в сентябре текущего года был назначен на должность заместителя прокурора Волгоградской области приказом Генерального прокурора РФ.
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