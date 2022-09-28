Общество

Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр Грищенков

Общество 28.09.2022 15:53
0
28.09.2022 15:53


Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность заместителя прокурора Волгоградской области назначен Александр Сергеевич Грищенков, ранее занимавший должность Сергачского межрайонного прокурора Нижегородской области. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

Александр Сергеевич Грищенков  родился в 1984 году в г. Новозыбков Брянской области. В 2006 году он окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры служит с июля 2006 года. 

Занимал должности помощника прокурора Воскресенского района Нижегородской области, старшего помощника Борского городского прокурора Нижегородской области, заместителя Борского городского прокурора Нижегородской области. 

С 2012 по 2017 годы Александр Сергеевич – прокурор Ардатовского района Нижегородской области, с 2012 по 2019  - прокурор Володарского района Нижегородской области, с 2019 по 2021  - Арзамасский городской прокурор Нижегородской области. 

С октября 2021 года Грищенков работал в должности Сергачского межрайонного прокурора Нижегородской области.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами прокурора субъекта и Генеральным прокурором Российской Федерации.

Напомним, весной этого года покинул свой пост Николай Иванович Ерешкин, который работал в должности заместителя прокурора Волгоградской области с 2008 года, в связи с выходом на пенсию.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2022 16:09
Общество 28.09.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 16:00
Общество 28.09.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 13:50
Общество 28.09.2022 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 12:08
Общество 28.09.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:57
Общество 28.09.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:37
Общество 28.09.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:10
Общество 28.09.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:07
Общество 28.09.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:05
Общество 28.09.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 09:25
Общество 28.09.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 09:20
Общество 28.09.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 21:32
Общество 27.09.2022 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 20:39
Общество 27.09.2022 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 19:41
Общество 27.09.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 17:52
Общество 27.09.2022 17:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:09
Какие болезни могут стать основанием для отсрочки от мобилизации: списокСмотреть фотографии
16:00
Путин повысил в должности двух полковников в ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:53
Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр ГрищенковСмотреть фотографии
14:44
Владимир Путин провел встречу с Андреем Бочаровым: рассказываем, о чем шла речьСмотреть фотографии
13:50
Младший сержант из Камышина Саргис Мартиросян погиб на УкраинеСмотреть фотографии
12:46
ФСБ обнародовала рассекреченные архивы о зверствах фашистов в СталинградеСмотреть фотографии
12:15
Как до Курска или Рязани: в Волгограде к зиме подготовили 804 километра теплосетейСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области пояснили судьбу мобилизованныхСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде на ремонте школы и крыши онкодиспансера украли 24 млн рублейСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области мужчина сгорел, пытаясь согреться у костраСмотреть фотографии
11:27
Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход»Смотреть фотографии
10:57
В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизацииСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом отразили условную атаку на стоянку боевых самолетовСмотреть фотографии
10:31
Почтовый фургон на пути из Волгограда в Москву улетел в подсолнухиСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом формируют казачий взвод для похода на СВОСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде несколько трамваев повреждены в результате «обстрела» неизвестнымиСмотреть фотографии
10:05
Башмачок святителя Спиридона останется в Александро-Невском соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:25
«Нам некем его заменить»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали молодого учителяСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом военные в условиях боя учились оказывать помощь при раненияхСмотреть фотографии
08:29
Ситуацию на рынке труда Волгоградской области после частичной мобилизации сравнили с пандемийным шокомСмотреть фотографии
08:10
Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в РФСмотреть фотографии
21:32
В Михайловке построят новый спецприемник для 30 арестантовСмотреть фотографии
20:39
В Минобороны РФ опровергли планы по возвращению уехавших за границу россиянСмотреть фотографии
19:41
Волгоградка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»Смотреть фотографии
19:34
«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за РоссиюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
В Волгограде с пожарного парохода времен войны сняли 8 тонн краскиСмотреть фотографии
17:14
В волгоградском ОНФ разработали алгоритм действий при ошибочной мобилизацииСмотреть фотографии
16:58
Роковой обгон: предприниматель из Дубовки попала в страшное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:19
Урюпинский военкомат после пожара переехал в бывший детсадСмотреть фотографии
16:06
Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские постыСмотреть фотографии
 