Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность заместителя прокурора Волгоградской области назначен Александр Сергеевич Грищенков, ранее занимавший должность Сергачского межрайонного прокурора Нижегородской области. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Александр Сергеевич Грищенков родился в 1984 году в г. Новозыбков Брянской области. В 2006 году он окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры служит с июля 2006 года.

Занимал должности помощника прокурора Воскресенского района Нижегородской области, старшего помощника Борского городского прокурора Нижегородской области, заместителя Борского городского прокурора Нижегородской области.

С 2012 по 2017 годы Александр Сергеевич – прокурор Ардатовского района Нижегородской области, с 2012 по 2019 - прокурор Володарского района Нижегородской области, с 2019 по 2021 - Арзамасский городской прокурор Нижегородской области.

С октября 2021 года Грищенков работал в должности Сергачского межрайонного прокурора Нижегородской области.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами прокурора субъекта и Генеральным прокурором Российской Федерации.

Напомним, весной этого года покинул свой пост Николай Иванович Ерешкин, который работал в должности заместителя прокурора Волгоградской области с 2008 года, в связи с выходом на пенсию.