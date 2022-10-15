







В Калаче-на-Дону побывала знаменитая тётя Таня из передачи "Спокойной ночи, малыши!". Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского поселения Волгоградской области, визит Татьяны Судец состоялся в рамках проекта «Киновстречи на Волге».





В школе №4 заслуженная артистка РФ показала ученикам третьих и четвертых классов несложные дикторские приемы для правильного выговаривания букв, читала шуточные стихи, загадывала веселые загадки.





Напомним, Татьяна Судец много лет была ведущей любимой детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Нынешние взрослые выросли на этой программе, а сегодня с удовольствием ее смотрят их дети.