Планеты и спутники: в парке на западе Волгограда засияет «Звездное небо»

В Дзержинском районе Волгограда в скором времени засияет «Звездное небо». Как сообщает ИА «Высота 102», вечернюю иллюминацию оборудуют на бульваре вдоль обновленного проспекта имени Жукова.

— До 19 октября в ходе открытого аукциона МБУ «ЖКХ Дзержинского района» отберет подрядную организацию для выполнения работ, — сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда. — 18 светодиодных консолей в виде созвездий, планет и спутников установят на металлическую конструкцию высотой около пяти метров.

Дополнительное благоустройство стало возможным благодаря сэкономленным деньгам, образовавшимся по итогам ранее проведенного обновления бульвара при реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Комплексная реконструкция общественного пространства на западе города-героя завершилась в сентябре этого года. Подрядчик замостил на бульваре тротуарное покрытие на площади более 13 500 квадратных метров, уложил асфальт площадью 8000 «квадратов», оборудовал около 170 фонарей, установил 77 камер видеонаблюдения. Также появились урны и скамейки в едином стиле.

Особое внимание уделено озеленению территорию. Уложен рулонный газон на площади в 10 500 квадратных метров, высажено около 900 деревьев и более 7000 цветов и кустарников. Ухода за насаждениями обеспечивает поливочный водопровод.

В прогулочной зоне появились арт-объекты. От районного ЗАГСа до дома № 141 по проспекту имени Жукова на бульваре установлены кованые «Кольца», арка «Сердце», ретро-автомобиль и две ротонды высотой 2,5 метра. Пространство в границах от уже обновленного участка до Самарского разъезда украсили ландшафтные топиары — «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и «Три поросенка». Вдоль пешеходной аллеи смонтированы светящиеся фигуры «Зонт» и «Цветок».

Инфографика: администрация Волгограда