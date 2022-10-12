Общество

«Это выглядит странно»: Карен Шахназаров подверг критике реконструкцию в Волгограде во время СВО

Общество 12.10.2022 21:51
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12.10.2022 21:51


Режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» задался вопросом об уместности, проведенной в Волгограде исторической реконструкции боев за Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», народный артист РФ не понимает, зачем такие мероприятия организуют во время специальной военной операции на Украине. 

— Многие не смотрят телевидение. А я вот смотрю. Сидел, щелкал — репортаж замечательный. В Волгоградской области проходит масштабная реконструкция боев за Сталинград. Я уверен, что это очень важное дело. Там здоровые такие мужчины, молодые, кстати, в отличие от многих мобилизованных пожилых дядек, в большом количестве бегают по полям, стреляют, взрывают, танки ездят, — цитирует информагентство выступление Шахназарова. — Ребята, это не кажется каким-то сюрреализмом в нынешних условиях? 

По словам режиссера, «во-первых, на это выделены немалые деньги, а во вторых, это все равно, что в период Великой Отечественной войны проводить реконструкцию боев при Бородино».

— Как бы с этим можно, наверное, подождать, — считает гендиректор киностудии «Мосфильм». — Как-то это выглядит странно для меня. Вот так люди сидят, щелкают и думают: «Ну, что происходит? Что происходит?». 

На главной высоте России — на Мамаевом кургане — 8 октября в Волгограде прошла военно-историческая реконструкция событий битвы на Волге, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и 55-й годовщине со дня открытия Мемориального комплекса. 

Увидеть необычное действо смогли около полутысячи  волгоградцев. Горожане и гости города-героя с трепетом и переживаниями наблюдали за сценами боев. Также в ходе реконструкции был воссоздан последний бой командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Василия Глазкова 8 сентября 1942 года в районе Верхней Ельшанки. 

Фото и скриншот: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / «Россия-1»

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