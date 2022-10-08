На Мамаевом кургане реконструировали последний бой героя Сталинградской битвы генерала Глазкова

От потери крови генерал Глазков часто терял сознание, но руководил еще боем. Солдаты на руках оттащили командира в машину. Но в автомобиль попал снаряд и генерал погиб.
Общество 08.10.2022 18:25
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08.10.2022 18:25
От потери крови генерал Глазков часто терял сознание, но руководил еще боем. Солдаты на руках оттащили командира в машину. Но в автомобиль попал снаряд и генерал погиб.
Сегодня, 8 октября на южном склоне Мамаева кургана в Волгограде состоялась военно-историческая реконструкция событий битвы на Волге, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и 55-й годовщине со дня открытия Мемориального комплекса на Мамаевом кургане.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», зрителями необычного действа стали около пятисот волгоградцев. Некоторые пришли целыми семьями вместе с детьми, которые с трепетом и переживаниями наблюдали за сценами боев с участием танков, минометов, а также "фашистов" и "наших". Ведь все было почти по-настоящему: взрывы снарядов, стрельба, залпы танковых пушек, падающие раненые и убитые солдаты...
Участниками мероприятия станут члены патриотических клубов и объединений аграрных вузов России из Тамбова, Ростова-на-Дону, Астрахани, Саратова, Волгограда, а также клуба «Сталинград Армия Дон».
Реконструкторам удалось воссоздать приближенную к настоящим боям картину боевых действий, которые происходили в Сталинграде в сентябре 1942 года.
Волгоградцы увидели последний бой командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Василия Глазкова 8 сентября 1942 года в районе Верхней Ельшанки – на том месте, где в настоящее время расположены корпуса Волгоградского государственного аграрного университета.
Все желающие смогли также принять участие в квесте с памятными призами для победителей и посетить интерактивные площадки.
Справка. Василий Андреевич Глазков командовал во время Сталинградской битвы 35-ой Гвардейской дивизией. В трагический день, 8 сентября 1942 года бои носили на редкость ожесточенный характер. К 17 часам все подступы к командному пункту были завалены телами солдат и офицеров противника. Василию Глазкову с трудом удалось вывести все службы штаба. Генерал вызвал огонь артиллерии на себя. Он был тяжело ранен, но не покинул командный пункт.
От потери крови генерал Глазков часто терял сознание, но руководил еще боем. Солдаты на руках оттащили командира в машину. Но в автомобиль попал снаряд и генерал погиб.
Фото Павла Мирошникова
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