Общество

В Волгограде Оксана Михальченко возглавила поликлинику № 7

Общество 11.10.2022 14:23
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11.10.2022 14:23


В Волгограде назначили нового главвврача стоматологической поликлиники № 7. Как сообщает ИА «Высота 102» на должность рекомендована Оксана Михальченко.

— Михальченко в 2014 году назначили заведующим терапевтическим отделением стоматологической поликлиники № 9, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — С 2015 года по настоящее время медик занимала должность заместителя главного врача по лечебной работе.

Уточняется, что кандидатура Михальченко предложена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения. 

Оксана Михальченко родилась в Волгограде. Окончила Волгоградский мединститут. Стаж работы в стоматологической отрасли составляет более 26 лет. После 10-летней практической работы в различных клиниках Михальченко стала преподавать у студентов медколледжа ВолгГМУ.

Известно, что новый главврач поликлиники прошла переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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