Военный медик Денис Козлов назначен новым главврачом скорой помощи Волгограда

В Волгограде 10 октября наконец определились с тем, кто возглавит ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» после ухода с должности депутата гордумы Олега Ярыгина. Как сообщает ИА «Высота 102», по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения сегодня утверждена на данную должность кандидатура Дениса Козлова – выпускника военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

– Кроме того, Денис Козлов окончил интернатуру по специальности «терапия», прошёл профессиональную переподготовку по направлениям «Организация здравоохранения» и «Скорая медицинская помощь», – сообщили информагентству в облздраве. – Более 20 лет отдал службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, более трех лет преподавал в Волгоградском государственном медуниверситете.

С 2014 года Денис Козлов трудился заместителей главного врача ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».

С января 2022 года на посту начальника отдела-врача-методиста МИАЦ курировал работу колл-центра «122».

Кроме того, Козлов возглавлял группу специалистов, направленных для обследования населения подшефного Станично-Луганского района ЛНР.

