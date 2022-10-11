В Волгограде ушел из дома и пропал 12-летний подросток

В Краснооктябрьском районе Волгограда без вести пропал 12-летний Савелий Быков. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик ушел из дома вечером 9 октября.

— Несовершеннолетний ушел из дома по месту жительства в Краснооктябрьском районе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — УМВД России по городу Волгограду устанавливается местонахождение без вести пропавшего мальчика.

Приметы пропавшего:

рост 160-165 сантиметров

среднее телосложение

волосы русые

глаза карие

носит очки для зрения

в день исчезновения был одет в куртку темно-зеленого цвета, серые штаны и белые кроссовки

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (8442) 93-01-11 или 02 — в дежурную часть УМВД России по Волгограду; 8 (8442) 73-10-02 — в дежурную часть отдела полиции № 2 по Краснооктябрьскому району; +7 927 524 22 30 — инспектору по делам несовершеннолетних.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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