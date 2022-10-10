Главное не «зарегулировать»: депутат ГД Савченко – о судьбе рекордного урожая зерна в России

В Москве в минувшие выходные завершилась ежегодная сельскохозяйственная выставка «Золотая осень». Подводя итоги обсуждений, состоявшихся на выставке (снижение экспорта при рекордном урожае), замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил о необходимости сделать упор на переработку. Особенно того требует рекордное количество зерна, собранного в Волгоградской области и в целом в России. Кроме того, уверен Савченко, государство должно взять на особый контроль вопрос урегулирования экспорта. И главное в этом деле – не переборщить.

Отставание по экспорту зерновых, по сравнению с предыдущим сезоном, сегодня составляет порядка 20%. Однако в России, как было озвучено на выставке, этот «недовывоз» планируют компенсировать уже в четвертом квартале текущего года. Основная задача сегодня – не перенасытить внутренний рынок.

— Уже сейчас ясно, что у нас будет рекордный урожай зерновых. Он превысит уровень пятилетней давности, когда было собрано более 135 миллионов тонн зерна, – отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.





Один из самых высоких урожаев за всю историю прогнозируется в Волгоградской области. И вот здесь как раз, считает Олег Савченко, нужно развивать переработку, выпускать товары с добавленной стоимостью.

— Нужно сегодня обратить внимание в большей степени на переработку зерновых. Мы бьем рекорды. И сегодня уникальный шанс закрепиться в этом лидерстве. Нужно также обратить внимание на семенной фонд, на племенные хозяйства, которые сделают так, чтобы мы не зависели от импорта, – сказал Олег Савченко. – Сегодня, к сожалению, птицеводство, растениеводство зависит от импортных составляющих.

Государству, по словам Савченко, необходимо сегодня переориентировать отрасль на дополнительные задачи без какого-либо давления на производителей. К вопросам регулирования экспорта нужно подходить с холодной головой, убежден он.

— Государство должно стоять над экспортом, регулировать его. Но важно, чтобы он не оказался в итоге «зарегулирован», – подчеркивает Савченко. – Это все-таки рынок, и у каждого региона, у каждого хозяйства есть свои задачи, свои цели, свои программы. Нельзя допускать ситуации, когда одну программу контроля за экспортом завтра меняла бы другая. В противном случае пострадают люди, которые на земле своим трудом и умениями создают тот самый продукт. Поэтому здесь, я считаю, государство должно выработать четкие, понятные, открытые правила, под которые подстроятся все.

