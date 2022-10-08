Количество заболевших коронавирусом волгоградцев снова пошло на спад









В Волгоградской области за сутки зафиксирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе 8 октября. При этом накануне таких случаев было 175. А за 6 октября диагноз COVID-19 был поставлен 186 волгоградцам.





Это почти в 4 раза больше, чем было по данным за 5 октября.





За минувшие сутки, между тем, в регионе не было зафиксировано летальных исходов. От инфекции продолжают умирать пожилые люди. Всего за время пандемии в Волгоградской области от коронавируса скончались 6907 человек.