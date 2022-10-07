Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 23-летнего пешехода

Происшествия 07.10.2022 11:44
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07.10.2022 11:44
23-летний парень скончался в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла в Городищенском районе накануне в 19-20.
Автомобиль «Ниссан Тиана» под управлением 48-летнего водителя двигался по автодороге А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» со стороны Ростова-на-Дону к Волгограду. На 36 км трассы 23-летний юноша пытался перейти дорогу в неустановленном месте. Но попал под колеса машины.
Молодого человека доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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