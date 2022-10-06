Расследования 06.10.2022 14:26
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06.10.2022 14:26
До 5 лет лишения свободы грозит 20-летнему жителю Тамбовской области за мошенничество с использованием подменного номера, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Фигурант уголовного дела обвиняется по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).
По версии следствия, молодой человек, используя подменный номер, зарегистрировался в группе одного из мессенджеров. Там он увидел объявление о необходимости приобретения подгузников для лежачего больного.
Потенциальному клиенту он сообщил о готовности поставить товар на условиях предварительной оплаты. После получения 30 тысяч рублей он перестал выходить на связь. Обманутый покупатель обратился в полицию.
Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД РФ по г. Волгограду.
Вину обвиняемый признал и полностью возместил причиненный потерпевшему ущерб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.
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