







Арбитражный суд Волгоградской области продлил до 12 сентября текущего года проведение экспертизы по делу о признании комплекса зданий на ул. Чуйкова, 65 самовольными постройками и их сносе, сообщает ИА «Высота 102».

С соответствующим иском в суд, напомним, в конце 2021 года обратилась администрация Центрального района Волгограда. Тогда сообщалось, что ответчиками по данному иску являются ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Маркёр» и ИП Фоломеев Ю.А.

Бывший Дом молодежи состоит из девятиэтажного, двухэтажного и трехэтажного зданий с общими стенами. Собственниками указанных зданий и являются ответчики.

В апреле текущего года администрацией Центрального района Волгограда и ИП Фоломеевым Ю.А. было заявлено о необходимости проведения по делу судебной экспертизы. Банк это ходатайство поддержал. Экспертам, в частности, предстоит ответить на 12 вопросов, касающихся состояния вышеуказанных строений. В частности, отвечают ли указанные спорные объекты градостроительным, строительным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям, является ли этот комплекс зданий, состоящий из нежилых помещений, единым недвижимым комплексом и другие вопросы.

Производство экспертизы было поручено ООО «Инженерно-технический центр «ВОЛГА». Именно от этой организации в суд поступило заявление о продлении срока проведения экспертизы, а также о предоставлении дополнительных документов.

- С учетом имеющихся объективных причин не проведения в установленный судом срок экспертизы и необходимости дополнительного времени для подготовки экспертного заключения, суд считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство, - говорится в решении арбитража.

Справка. Дом молодежи был построен в Волгограде в 70-е годы. Здесь располагалась гостиница, ресторан и школа комсомольского актива. Во время перестройки в бывшем Доме молодежи открылись офисы и один из первых ночных клубов «Корона». Здание находится в запустении с 2007 года. До недавнего времени оно являлось собственностью находящегося в бегах бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, однако затем было продано на торгах.

Читайте по теме:



