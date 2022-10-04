Обанкротившегося застройщика «голого» дома в Волгограде не покарали лишением особняка за 12 млн рублей
Общество 04.10.2022 17:50
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04.10.2022 17:50
Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил без изменение решение о сохранении обанкротившемуся застройщику печально знаменитого «голого» дома в Волгограде и членам его семьи единственного жилья - двухэтажного кирпичного особняка стоимостью 12 миллионов рублей.
- Судебная коллегия указала о необходимости наделения имущественным (исполнительским) иммунитетом спорное жилое помещение, сохранив тем самым должнику и членам его семьи, совместно с ним проживающих, условия, необходимые для достойного существования, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.
По делу проходит гражданин Щербина Алексей Семенович, который в 2018 году был признан несостоятельным (банкротом) по иску ООО «ДИА-Недвижимость».
Напомним, что Щербина известен как руководитель ООО «Энергопром» - застройщика многоэтажки №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Этот дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года с вопиющими недоделками. Это 100%-й брак в работе по устройству фасада, отсутствие отделочных работ в подъездах дома, молниезащиты, наружного освещения, предусмотренного проектом, благоустройства, отделочных работ в квартирах, предусмотренных договорами долевого строительства.
Согласно материалам дела, в марте текущего года Щербина обратился в суд о признании недействительным решения собрания кредиторов от 14 февраля, на котором было принято решение о включении в конкурсную массу его единственного жилья - частного дома на улице Университетская в Дзержинском районе. Кредиторы решили продать это имущество на торгах, а с вырученных денег приобрести Щербине другое жилье, согласно социальным нормам.
В июне Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление должника и признал решение собрания кредиторов недействительным.
- Суд, установив, что спорный жилой дом является единственным жильем должника и членов его семьи, не является роскошной недвижимостью, его реализация выполнит исключительно карательную функцию, не являясь эффективным способом погашения требований кредиторов, поскольку процент погашения задолженности перед кредиторами является малозначительным, - пояснили в пресс-службе арбитража.
Так, согласно реестру требований кредиторов должника, общая сумма его задолженности составляет 136, 5 миллиона рублей. С учетом представленного финансовым управляющим расчета, процентная сумма погашения реестровой задолженности составит 5,92%, если его дом будет продан по начальной цене в 12 миллионов рублей.
Решение суда первой инстанции обжаловал конкурсный кредитор ИП Мандрыкин Н.Н. В апелляционной жалобе он просил определение арбитражного суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления Щербины.
Рассмотрев материалы дела, апелляционная инстанция согласилась с тем, что в данном случае продажа дома и участка выполнит исключительно карательную функцию, так как не будет являться эффективным способом погашения требований кредиторов.
Определение суда вступило в законную силу.
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