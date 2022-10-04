Общество

Обанкротившегося застройщика «голого» дома в Волгограде не покарали лишением особняка за 12 млн рублей

Общество 04.10.2022 17:50
0
04.10.2022 17:50



Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил без изменение решение о сохранении обанкротившемуся  застройщику  печально знаменитого «голого» дома в Волгограде и членам его семьи единственного жилья - двухэтажного кирпичного особняка стоимостью 12 миллионов рублей.
- Судебная коллегия указала о необходимости наделения имущественным (исполнительским) иммунитетом спорное жилое помещение, сохранив тем самым должнику и членам его семьи, совместно с ним проживающих, условия, необходимые для достойного существования, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.
По делу проходит гражданин Щербина Алексей Семенович, который в 2018 году был признан несостоятельным (банкротом) по иску ООО «ДИА-Недвижимость». 



Напомним, что Щербина известен как руководитель ООО «Энергопром» - застройщика многоэтажки №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Этот дом был сдан в эксплуатацию в декабре  2013 года с вопиющими недоделками. Это 100%-й  брак в работе по устройству фасада, отсутствие отделочных работ в подъездах дома, молниезащиты, наружного освещения, предусмотренного проектом,  благоустройства, отделочных работ в квартирах, предусмотренных договорами долевого строительства. 



Согласно материалам дела, в марте текущего года Щербина обратился в суд о признании недействительным решения собрания кредиторов от 14 февраля, на котором было принято решение о включении в конкурсную массу его единственного жилья - частного дома на улице Университетская в Дзержинском районе. Кредиторы решили продать это имущество на торгах, а с вырученных денег приобрести Щербине другое жилье, согласно социальным нормам. 
В июне Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление должника и признал решение собрания кредиторов недействительным.
- Суд, установив, что спорный жилой дом является единственным жильем должника и членов его семьи, не является роскошной недвижимостью, его реализация выполнит исключительно карательную функцию, не являясь эффективным способом погашения требований кредиторов, поскольку процент погашения задолженности перед кредиторами является малозначительным, - пояснили в пресс-службе арбитража.
Так, согласно реестру требований кредиторов должника, общая сумма его задолженности составляет 136, 5 миллиона рублей. С учетом представленного финансовым управляющим расчета, процентная сумма погашения реестровой задолженности составит 5,92%, если его дом будет продан по начальной цене в 12 миллионов рублей.
Решение суда первой инстанции обжаловал конкурсный кредитор ИП Мандрыкин Н.Н. В апелляционной жалобе он просил определение арбитражного суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления Щербины.
Рассмотрев материалы дела, апелляционная инстанция согласилась с тем, что в данном случае продажа дома и участка выполнит исключительно карательную функцию, так как не будет являться эффективным способом погашения требований кредиторов.
Определение суда вступило в законную силу.
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.10.2022 18:43
Общество 04.10.2022 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 16:35
Общество 04.10.2022 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 16:04
Общество 04.10.2022 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 15:36
Общество 04.10.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 14:54
Общество 04.10.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 14:37
Общество 04.10.2022 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 14:30
Общество 04.10.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 12:44
Общество 04.10.2022 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 12:08
Общество 04.10.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 12:01
Общество 04.10.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.10.2022 12:00
Общество 04.10.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 11:45
Общество 04.10.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.10.2022 11:41
Общество 04.10.2022 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.10.2022 11:29
Общество 04.10.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2022 10:38
Общество 04.10.2022 10:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:31
«Ничего святого»: волгоградцы столкнулись с обманом при заказе памятных надгробийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Список из 17 вещей, которые можно взять мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
17:50
Обанкротившегося застройщика «голого» дома в Волгограде не покарали лишением особняка за 12 млн рублейСмотреть фотографии
16:35
Мобилизация в Волгоградской области продолжится после выполнения плана первого этапаСмотреть фотографии
16:09
Заместителя мэра Волжского Виктора Сухорукова потребовали посадить на 4 годаСмотреть фотографии
16:04
Допэлектрички развезут волгоградцев и волжан после игры "Ротора" 5 октябряСмотреть фотографии
15:59
Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегдаСмотреть фотографии
15:53
Шойгу: в ВС РФ прибыли 200 тысяч мобилизованныхСмотреть фотографии
15:36
«Пусть меня не покинет мужество»: под Волгоградом школьникам рассказали о подвиге майора КораблеваСмотреть фотографии
15:06
Работник банка обманом забрал у волгоградца кредитную иномаркуСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованныхСмотреть фотографии
14:37
«Призвали ошибочно»: хромого мужчину демобилизовали с полигона под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:35
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде креатив с эротикой в сети суши оценили в 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:30
Бочаров: Волгоградская область выполнила задачи первого этапа частичной мобилизацииСмотреть фотографии
13:29
И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
13:17
Подростки угнали у волгоградца ржавый автомобильСмотреть фотографии
12:44
Наводчики и механики-водители: в Волгограде на обучение отправили еще одну команду мобилизованныхСмотреть фотографии
12:08
Всего 78: коронавирус стремительно исчезает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
«Росгосстрах» продлил акцию с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
12:00
Жителей Волгоградской области набирают онлайн для участия в СВОСмотреть фотографии
11:59
Дело в отношении юных жителей Свердловской области передали в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
«Волгоградэнергосбыт» помогает решать проблемы потребителей в досудебном порядкеСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области пик простуд пошел на спадСмотреть фотографии
10:38
В Волжском политехникуме открылась первая в регионе горная специальностьСмотреть фотографии
10:29
«Настаивал на бездействии»: в Волжском горсуде огласят приговор заместителю мэра Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцы могут обжаловать частичную мобилизацию через «Госуслуги»Смотреть фотографии
09:21
Военные под Волгоградом обеспечили командиров спецсвязьюСмотреть фотографии
09:02
Пара из Волгоградской области срочно поженилась перед мобилизацией отца двоих детейСмотреть фотографии
08:32
Подозрительное молоко волгоградского завода запретили поставлять в другие государстваСмотреть фотографии
 