Происшествия

Подростки угнали у волгоградца ржавый автомобиль

Происшествия 04.10.2022 13:17
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04.10.2022 13:17



Наряд ДПС остановил в Краснооктябрьском районе Волгограда старый автомобиль без номеров, которым управлял бесправный 17-летний подросток, сообщили в ГУ МВД России по региону.
В качестве пассажира в салоне легковушки находился 16-летний приятель водителя. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, где выяснилось, что «ВАЗ-2104», на котором передвигались подростки, был угнан у 44-летнего жителя Тракторозаводского района. Машина стояла на придомовой территории, пока ее не угнали.
Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении несовершеннолетних.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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