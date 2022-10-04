Подростки угнали у волгоградца ржавый автомобиль

Происшествия 04.10.2022 13:17
0
04.10.2022 13:17
Наряд ДПС остановил в Краснооктябрьском районе Волгограда старый автомобиль без номеров, которым управлял бесправный 17-летний подросток, сообщили в ГУ МВД России по региону.
В качестве пассажира в салоне легковушки находился 16-летний приятель водителя. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, где выяснилось, что «ВАЗ-2104», на котором передвигались подростки, был угнан у 44-летнего жителя Тракторозаводского района. Машина стояла на придомовой территории, пока ее не угнали.
Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении несовершеннолетних.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Театральное воровство в церковной лавке под Волгоградом попало на видео03.10.2022 12:00
Происшествия 03.10.2022 12:00
Стали известны подробности ночного тарана магазина в Волгограде03.10.2022 11:37
Происшествия 03.10.2022 11:37
Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится вода02.10.2022 20:01
Происшествия 02.10.2022 20:01
Без воды университет: в Волгограде из-за аварии перекрыли движение по Советской02.10.2022 18:36
Происшествия 02.10.2022 18:36
«Вытащили девушку»: в Волгограде ночью в магазин влетела иномарка02.10.2022 16:10
Происшествия 02.10.2022 16:10
Ушел под землю: в Волгограде груженный песком самосвал повредил теплотрассу02.10.2022 13:42
Происшествия 02.10.2022 13:42
Под Волгоградом 25-летняя девушка насмерть задавила велосипедиста02.10.2022 10:40
Происшествия 02.10.2022 10:40
В Волгограде водитель мотороллера погиб от удара догнавшей его легковушки01.10.2022 10:50
Происшествия 01.10.2022 10:50
Иномарка с детьми перевернулась в Волгоградской области01.10.2022 10:29
Происшествия 01.10.2022 10:29
Пилоты рейса «Волгоград-Минводы» устранили неполадку во время полета30.09.2022 19:49
Происшествия 30.09.2022 19:49
«Была вспышка и скачок напряжения»: жители Волжского обсуждают взрыв30.09.2022 13:49
Происшествия 30.09.2022 13:49
Волгоградский инженер потеряла за минуту 4,5 миллиона рублей30.09.2022 13:23
Происшествия 30.09.2022 13:23
Ехал с племянником: на трассе под Волгоградом в машине умер водитель30.09.2022 12:19
Происшествия 30.09.2022 12:19
В Волгограде 14-летняя школьница умерла от неизвестного вещества30.09.2022 11:27
Происшествия 30.09.2022 11:27
Под Волгоградом 7 человек пострадали из-за выехавшего на встречку внедорожника30.09.2022 11:21
Происшествия 30.09.2022 11:21