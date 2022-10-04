Подростки угнали у волгоградца ржавый автомобиль









Наряд ДПС остановил в Краснооктябрьском районе Волгограда старый автомобиль без номеров, которым управлял бесправный 17-летний подросток, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В качестве пассажира в салоне легковушки находился 16-летний приятель водителя. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, где выяснилось, что «ВАЗ-2104», на котором передвигались подростки, был угнан у 44-летнего жителя Тракторозаводского района. Машина стояла на придомовой территории, пока ее не угнали.

Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении несовершеннолетних.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



