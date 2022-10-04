Волгоградцы могут обжаловать частичную мобилизацию через «Госуслуги»

Мобилизованные жители Волгоградской области, имеющие основания для отсрочки, теперь могут обжаловать решение по призыву через «Госуслуги». Как сообщает ИА «Высота 102», для этого нужно заполнить соответствующую форму и прикрепить необходимые документы.

— Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек, — сообщает информагентство со ссылкой на сервис «Госуслуги». — Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Уточняется, что заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

Также перед заполнением формы приводятся некоторые основания для предоставления отсрочки:

Образование

Получение первого высшего образования на очном или очно-заочном отделении государственного вуза или научной организации

Получение первого среднего профессионального образования на очном или очно-заочном отделении государственного ссуза

Трудовая деятельность

Работа в аккредитованных ИТ-компаниях

Работа в лицензированных операторах связи

Работа в системообразующих СМИ, радиовещателях, телевещателях

Работа в банках и финансовых организациях, занятых на критически важных направлениях

Бронь в порядке, определяемом Правительством, например в ОПК

Конкретные условия для предоставления отсрочки по работе зависят от отрасли

Здоровье

Негодность к военной службе по состоянию здоровья — категории Г и Д

Инвалидность, перенесенное заболевание или операция, другие состояния здоровья, препятствующие несению военной службы

Многодетная семья

Минимум четыре ребенка до 16 лет

Три ребенка до 16 лет и жена со сроком беременности от 22 недель

Наличие четырех братьев или сестер до 8 лет, если мать воспитывает их без мужа

Опека или уход

Осуществление постоянного ухода за близким родственником, нуждающимся в уходе по состоянию здоровья или инвалидом I группы, если нет других лиц, по закону обязанных его содержать

Опекунство или попечительство над родными братьями или сестрами до 18 лет, если нет других лиц, по закону обязанных их содержать

Иные основания

Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления

Отбывание наказания в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы

Нахождение под дознанием либо предварительным следствием или наличие уголовного дела, переданного в суд

Другие основания, предусмотренные законодательством РФ

Скриншот: «Госуслуги»

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