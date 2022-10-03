Бессонные ночи предрекли метеозависимым волгоградцам 4 и 5 октября









Проблемы со сном могут испытывать метеочувствительные волгоградцы 4 и 5 октября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис геомагнитной активности, так, уже сегодня с полуночи и до утра ожидаются магнитные бури до 6 баллов. Завтра геомагнитное возмущение несколько стихнет в дневные часы.







Однако в ночь на 5 октября вновь повысится до 5 баллов. Днем 5 октября ожидаются небольшие магнитные колебания - до 2 баллов.Причем резкие колебания магнитного поля также неблагоприятно влияют на самочувствие человека. Это может выражаться в виде головных болей, слабости и раздражения.

