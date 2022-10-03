Последний бой генерал-майора Глазкова воссоздадут на главной высоте России

8 октября 2022 года на Мамаевом кургане состоится военно-историческая реконструкция событий битвы на Волге, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и 55-й годовщине со дня открытия Мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», участниками мероприятия станут члены патриотических клубов и объединений аграрных вузов России из Тамбова, Ростова-на-Дону, Астрахани, Саратова, Волгограда, а также клуба «Сталинград Армия Дон».

За основу сюжета реконструкции взяты ожесточенные бои, происходившие в Сталинграде в сентябре 1942 года. В частности, будет воспроизведен последний бой командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора В. А. Глазкова 8 сентября 1942 года в районе Верхней Ельшанки – на том месте, где в настоящее время расположены корпуса Волгоградского государственного аграрного университета.

Масштабное мероприятие начнется в 13.00 на южном склоне Мамаева кургана. Все пришедшие смогут принять участие в квесте с памятными призами для победителей и посетить интерактивные площадки. Начало реконструкции – в 15.20.