«Нам устроили транспортный коллапс»: жители Кировского района по часу ждут автобусов до центра Волгограда

Жители Кировского района Волгограда чуть ли не по часу вынуждены ждать автобусов №№2 и 77, чтобы доехать до центра города с улицы 64-й Армии. Об этом рассказали ИА «Высота 102» кировчане, которые в подтверждение своих слов прислали в редакцию фото с информационного табло на остановке «Авангард». На снимке, сделанном в начале сентября, зафиксирован 45-минутный интервал движения автобуса №2.

– Такая же история и с автобусом №77, – пояснили жители Кировского района. – Уехать в центр невозможно. Автобусы из Красноармейского района уже приходят набитыми, в них еще надо умудриться втиснуться. А сейчас начался учебный год, пассажиров стало еще больше за счет студентов.

Волгоградцы заявили, что власти не считают их за людей,

– Чиновники сначала убили троллейбус №18, потом почти все маршрутки, оставив нам только два транзитных автобуса и маршрутку №3с, – негодуют они. – При этом нахваливали, что с автобусами жизнь у нас будет лучше и комфортнее. Но вышло все наоборот – нам приходится брать штурмом автобусы и поминать недобрым словом тех, кто лишил нас возможности с комфортом ездить на работу и учебу.

В администрации Волгограда признали, что проблема с интервалами движения автобусов №№2 и 77 действительно существует.

– Это связано с острой нехваткой водителей, – пояснили в мэрии. – Транспортные предприятия ведут работу в этом направлении, информация о вакансиях передана в центры занятости. На городские маршруты в настоящее время ведется набор водителей. Приглашаем желающих на работу. Обучение на категорию D за счет предприятия.