Департамент муниципального имущества администрации Волгограда выставил на торги девять подвальных и цокольных помещений в многоквартирных домах в разных районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, потенциальным покупателям предлагается приобрести подвал площадью в 30 квадратов на ул. 64-ой Армии, 55 с ценой публичного предложения в 363 тысячи рублей и подвальное помещение площадью около 180 кв.м. в доме №15 на ул. Губкина в Кировском районе за 1,470 миллиона рублей.









В Дзержинском районе Волгограда на торги выставлен подвал в доме №14 в поселке Аэропорт (230 квадратных метров – за 808 тысячи рублей), подвал площадью в 120 квадратов по цене 1,286 миллиона рублей, цокольное помещение на ул. Савкина, 13 (575 квадратных метров за 3,114 миллиона рублей





В Советском районе – цокольное помещение площадью почти в 200 квадратов за 1,637 миллиона рублей на ул. Авиаторская, 5.





В Краснооктябрьском районе ищут покупателя на подвал на ул. Таращанцев, 19. Помещение площадью 615 квадратов выставлено на торги по цене почти в 4 миллиона.





В Тракторозаводском районе цена публичного предложения на три подвала общей площадью около 350 квадратных метров составила 1,659 миллиона рублей.





А в Центральном районе на ул. Советская, 28 подвал площадью в 116 квадратов выставлен на торги с ценой немногим более 1,2 миллиона рублей.





Между тем, волгоградцы выражают беспокойство в связи с тем, что чиновники так легко расстаются с подвальными помещениями, некоторые из которых можно было бы использовать, по их мнению, в качестве обустройства защитных укрытий.

– Свободные подвалы в Волгограде и так можно по пальцам пересчитать, так еще и хотят другие распродать, - делятся своим мнением читатели информагентства. – Когда-то подвальные помещения были доступны для жителей, а теперь их выкупили стоматологи, сапожники и другие коммерсанты. Где прятаться людям в случае той же радиационной угрозы, никто по-прежнему не знает. Неужели нельзя из подвальных помещений большой площади за бюджетный счет устроить современные бомбоубежища, чтобы хотя бы жители этого дома имели возможность там укрыться, если, не дай Бог, что случится?

В то время, пока жители волнуются, чиновники соблюдают спокойствие. Ранее, напомним, после требования секретаря Совбеза Николая Патрушева проверить защитные сооружения в ЮФО, в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения заявили корреспонденту ИА «Высота 102», что для укрытия граждан «используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены».

Также в ведомстве заверили, что на территории области таких «заглубленных помещений и других подземных сооружений имеется необходимое количество». И это количество «с большим запасом покрывает имеющуюся потребность в укрытии населения».





Ранее предпринятые попытки корреспондентов ИА «Высота 102» узнать в администрации Волгограда список адресов бомбоубежищ, которых у нас, судя по вышеприведенному ответу, у нас предостаточно, не увенчались успехом. В администрации Волгограда лишь пояснили, что основная часть защитных сооружений, предназначенных для укрытия людей от поражающих факторов, расположена в производственной зоне, они являются ведомственными и состоят на балансе промышленных предприятий.

При этом на сайте администрации Волгограда публикуют памятки, как горожанам вести себя в случае ЧС. Одно из главных условий – организованно направиться к ближайшему бомбоубежищу. Однако горожане не обладают информацией, где находится эти сооружения. Не получилось в очередной раз это выяснить и у корреспондентов ИА "Высота 102", направивших запрос в мэрию Волгограда с просьбой сообщить адреса таких объектов и количество защитных сооружений на каждый район.

- В Волгограде большая часть защитных сооружений, предназначенных для укрытия людей от поражающих факторов, являются ведомственными и состоят на балансе промышленных предприятий. Полномочия проверки состояния и функционирования защитных сооружений возложены на соответствующие федеральные и региональные органы власти, за информацией надлежит обращаться в данные структуры, - дали похожий на предыдущий ответ в администрации города.