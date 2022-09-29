Полицейский настиг машину с воровкой на парковке ТРК в Волгограде: видео















Захватывающую погоню полицейского и продавцов за машиной сняли видеокамеры на парковке торгового центра в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, участковый уполномоченный полиции в составе следственно-оперативной группы прибыл в супермаркет по заявлению о краже. Подозреваемая попыталась скрыться на машине своего сообщника.

- Полицейский подбежал к уже начавшей движение машине и потребовал, чтобы водитель остановил транспортное средство. Однако тот данное требование проигнорировал и продолжил движение, - рассказали в главке. - Находившийся за рулем злоумышленник совершил наезд на полицейского, но участковый сумел удержаться на ногах, вынудил водителя затормозить, а затем задержал его, а также подозреваемую в краже.













Установлено, что 42-летняя женщина украла из магазина 12 предметов одежды, после чего направилась к ожидающему в машине сообщнику. Увидев, что к ним приближается сотрудник полиции, водитель попытался уехать.

В настоящее время известно, что 37-летний водитель лишен прав за нетрезвое вождение и в этот раз он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, полицейские собрали материалы для решения вопроса о привлечении водителя к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



