Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на улице Мира в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области устанавливают личность мужчины, труп которого нашли в подвале многоквартирного дома на улице Мира. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, на вид мужчине от 55 до 60 лет.

– Тло неустановленного мужчины обнаружено в подвале дома №5 на улице Мира, – сообщила информагентству официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. – Погибшего нашел работник ЖЭУ,

Следователи не исключают, что мужчина вел бродяжнический образ жизни и самостоятельно пробрался в подвал, где скончался из-за проблем со здоровьем. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

– Проводится судмедэкспертиза, – уточняет Буянова, – организована проверка.