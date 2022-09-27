В призывной комиссии Волгоградской области продолжают отвечать на вопросы жителей региона, касающиеся частичной мобилизации. 27 сентября волгоградцам объяснили, можно ли призывникам брать лекарства с собой, будут ли призывать врачей, а главное – сколько мужчин из Волгоградской области получат повестки.

Может ли мобилизованный взять с собой в часть лекарства или продукты?

Ответ : Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено.

Как узнать, есть ли бронь у моего предприятия?

Ответ : Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров) предприятия.

Если резервист планирует командировку, но повестки еще не было, как действовать?

Ответ : Надо посетить свой военкомат сообщить о предстоящей командировке и узнать порядок дальнейших действий. Военный билет брать за границу не нужно.

Будут ли призывать врачей?

Ответ : Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны. Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.

Как узнать сколько человек должны призвать и сколько уже призвали в Волгоградской области?