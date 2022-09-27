Общество

«План есть, но статистики нет»: в Волгоградской области не смогли назвать количество подлежащих призыву

Общество 27.09.2022 15:23
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27.09.2022 15:23


В призывной комиссии Волгоградской области продолжают отвечать на вопросы жителей региона, касающиеся частичной мобилизации. 27 сентября волгоградцам объяснили, можно ли призывникам брать лекарства с собой, будут ли призывать врачей, а главное – сколько мужчин из Волгоградской области получат повестки. 

Может ли мобилизованный взять с собой в часть лекарства или продукты?

Ответ: Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено.

Как узнать, есть ли бронь у моего предприятия?

Ответ: Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров) предприятия.

Если резервист планирует командировку, но повестки еще не было, как действовать?  

Ответ: Надо посетить свой военкомат сообщить о предстоящей командировке и узнать порядок дальнейших действий.  Военный билет брать за границу не нужно.

Будут ли призывать врачей?

Ответ: Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны. Мобилизационные предписания выдаются гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.

Как узнать сколько человек должны призвать и сколько уже призвали в Волгоградской области?

Ответ: Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ. Соответственно, такой статистики нет.

Напомним, что в Telgram запущен чат-бот – @mobilizatsia34_bot, написав в который, вы можете получить ответ на свой вопрос или пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации. В сообщении необходимо описать проблему и указать: ФИО, дату рождения, населённый пункт, где был призван мобилизованный, в какой части сейчас находится мобилизованный, контактный телефон родственника, с которым можно связаться для уточнения информации.

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